Amenzi de peste 30.000 de lei dupa o petrecere organizata intr-un service auto. La chef au participat zeci de persoane

"Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se aflau mai multe persoane ce participau la o petrecere, pe raza localitatii Petresti, judetul Dambovita, la o societate comerciala ce are ca obiect de activitate intretinerea si repararea autovehiculelor, fara respectarea masurilor de protectie sanitara, politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au identificat organizatorul evenimentului, in persoana administratorului societatii, acesta fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 15.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 55/2020", se arata intr-o informare data publicitatii, sambata, de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita.Conform sursei citate, politistii au identificat si amendat si 32 de persoane, care au participat la petrecere, in cazul acestora cuantumul total al sanctiunilor ridicandu-se la 16.000 de lei.