Au venit la priveghi si s-au ales cu amenzi pentru ca nu respectau masurile sanitare. Politia a sanctionat 23 de persoane

Amenzi de peste 1,4 milioane de lei, la nivel national

"La data de 30 martie, in jurul orelor 19.30, politistii orasului Popesti Leordeni impreuna cu jandarmi s-au sesizat din oficiu cu privire la prezenta mai multor persoane la un priveghi, care se desfasura la capela unei biserici din comuna Berceni, in cauza nefiind respectate masurile de protectie sanitara.Au fost identificate 23 de persoane care nu respectau masurile sanitare, acestea fiind sanctionate contraventional, conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare de 1.370 de lei", a transmis IPJ Ilfov.La capela au mai ramas doar persoanele din familia celui decedat.Incepand cu 30 martie, de la orele 22, orasul Popesti Leordeni si comuna Berceni au intrat in carantina din cauza numarului mare de infectari.Vedetilista completa cu localitatile din Ilfov intrate in carantina de la aceasta data si perioada in care sunt impuse restrictiile.In ultimele 24 de ore, politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au continuat actiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020 , privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Astfel, peste 7.300 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera , cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 817 actiuni de verificare, la nivel national.Au fost efectuate 71.594 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 5.559 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.454.655 de lei.