"Amenzile sunt cheia pentru a convinge oamenii sa poarte masti". Un expert in sanatate publica explica legatura intre explozia de COVID-19, stirile false si alegerile electorale

De asemenea, specialistul atrage atentia asupra nerespectarii regulilor impuse de autoritati , comportament ce duce, spune el, catre o transmitere mult mai accentuata a noului virus. Autoritatile ar trebui sa dea amenzi usturatoare cu consecventa, crede acesta.Abia peste o saptamana se va vedea efectul deschiderii scolilor si este de asteptat o crestere mult mai accentuata a cazurilor, spune profesorul. El considera ca masurile luate au fost potrivite, dar din nefericire nu s-au impus suficient de ferm, intr-un interviu pentru Digi 24. "In continuare nu se dau amenzi pentru nepurtarea mastii in spatiile publice (...), politia e prezenta, dar nu da amenzi, da avertismente in cel mai bun caz, pentru ca, nu-i asa, amenzile ar afecta intentia de vot si in momentul de fata, din perspectiva mea, prioritatea guvernului este mai degraba votul de la sfarsitul saptamanii decat siguranta cetatenilor. Altfel, s-ar da amenzi continuu, ceea ce ar duce la purtarea mastii, ceea ce ar creste siguranta cetatenilor", a declarat Razvan Chereches.Abia dupa momentul alegerilor se va descoperi brusc ca avem o situatie grava, ca rata de transmisibilitate este mare si vor incepe sa ia masuri mai drastice, a completat el, subliniind ca aceasta situatie se intalneste in toate tarile in care sunt alegeri si unde masurile nu sunt suficient de drastice."Din nefericire, masura care este la indemana noastra este izolarea sociala si parerea mea este ca se va trece la izolare sociala pe regiuni, pe judete, pe orase, acolo unde rata de pozitivare este mare. Vom ajunge din nou la un lockdown, nu am nici mai mica indoiala aici, pentru ca nu se iau masurile potrivite in continuare, nu se poarta masti in spatiile publice, rata de transmitere creste, scad temperaturile, ceea ce face ca oamenii sa petreaca mai mult timp inauntru si de aceea avem sezonalitatea gripei. Gripa nu se transmite din cauza faptului ca e mai frig, la fel si coronavirusul, ci din cauza ca oamenii petrec mai mult timp inauntru, fara masti", a punctat expertul.El crede ca in momentul in care vor incepe ploile si frigul si oamenii vor sta mai mult in spatii inchise se va inregistra un varf al "dintilor de fierastrau" ce caracterizeaza in prezent situatia epidemiologica din Romania.El crede ca sanctiunile si o campanie de convingere a populatiei trebuie sa se completeze reciproc."Suntem exact intr-o situatie ca si cu purtarea centurii de siguranta. Daca li se explica cetatenilor ca purtarea centurii de siguranta salveaza viata in 50 la suta din situatii, vor fi cetateni care isi pun centura de siguranta disciplinati, pentru ca inteleg riscurile la care se expun. Altii vor purta centura de siguranta doar pentru ca risca sa primeasca o amenda . Exact la fel si aici: vom avea cetateni care, daca este comunicat in mod clar si este o campanie continua de comunicare vizavi de cum poti sa te protejezi, ce poti sa faci, vor fi responsabili, vor purta masca, vor pastra distanta fata de ceilalti, se vor spala si se vor dezinfecta pe maini. In timp ce pentru altii masurile trebuie sa fie clare: amenda, amenda, amenda. Dar trebuie luate ambele masuri", explica Razvan Chereches.El spune ca cea mai buna masura luata pana acum a fost purtarea mastii, iar ce a afectat masiv transmiterea virusului a fost campania falsa de pe internet, care nu a fost contrabalansata cum trebuie de canalele oficiale. Trebuia sa fie o campanie de informare continua si persistenta. Campaniile de stiri false au avut cel mai mare efect negativ, este de parere Razvan Chereches.Mitingurile ca cel de sambata din Piata Universitatii sunt posibile pentru ca nu exista consecinte. Daca s-ar fi dat amenzi usturatoare, n-am fi vazut acest gen de distribuire masiva a informatiilor, spune Razvan Chereches. El a facut un calcul si a aratat ca daca zece persoane erau infectate la un astfel de miting , infectia risca sa se propage ulterior la sute sau chiar mii de persoane.Dintre masurile de relaxare luate pana acum, deschiderea restaurantelor este cea mai riscanta, considera expertul. "Reprezinta un risc masiv. Solutia nu era deschiderea restaurantelor, era sprijin pentru restaurante, un program de sprijin finantat de stat, oferit pe termen lung, pentru ca in momentul in care oamenii mananca si sunt in acelasi spatiu, riscul de infectie creste masiv, creste de multe ori. Asta nu a fost o masura bazata pe dovezi, a fost o masura pur politica, pur ca sa multumeasca industria HoReCa. Vor ajunge sa fie inchise din nou in momentul in care va creste numarul. Trebuie gasita o solutie pe termen lung, nu inchidere-deschidere, in care greutatea ramane tot pe operatorii privati", a mai spus Razvan Chereches.Primele restrictii vor fi exact ca data trecuta: inchiderea restaurantelor, inchiderea scolilor si restrictionarea miscarii populatiei in locurile aglomerate: malluri, cluburi, orice fel de spatiu public, orice fel de manifestare, a aratat profesorul universitar.