Americanii ar urma sa primeasca in acest week-end primele cecuri in valoare de 1400 de dolari pentru a face fata pandemiei de COVID-19

Primele plati vor fi facute prin virament ,"unii destinatari vor incepe sa le primeasca incepand cu acest week-end, iar altii saptamana viitoare", au anuntat Departamentul Trezoreriei si administratia fiscala in comunicate de presa.Numarul exact al beneficiarilor nu a fost specificat, dar suma totala ar putea ajunge la aproximativ 400 de miliarde de dolari. Milioane de americani , ale caror venituri anuale sunt mai mici de 75.000 de dolari/persoana sau 150.000 de dolari/cuplu casatorit, vor primi un cec in valoare de 1.400 de dolari, fie adult sau copil.Valoarea ajutorului financiar va scadea treptat pana la venituri de 80.000 de dolari/persoana si 160.000 de dolari/cuplu.Aceste criterii sunt mai restrictive fata de planul prezentat initial de presedintele Joe Biden. Numele presedintelui nu va aparea pe cecuri, asa cum s-a intamplat in cazul predecesorului sau, Donald Trump Pentru a face fata crizei provocate de pandemia de COVID-19, in aprilie 2020 familiile americane au primit cecuri in valoare de 1.200 de dolari/adult si 500 de dolari/copil, in temeiul Cares Act si in valoare de 600 de dolari/persoana la inceput lunii ianuarie 2021 ca parte a celui de-al doilea plan de relansare.Pachetul de stimulare al presedintelui Biden, in valoare totala de 1.900 miliarde de dolari, a fost adoptat definitiv miercuri in Congres, in pofida opozitiei republicanilor, si semnat joi de presedintele SUA.Potrivit Casei Albe, acest plan vizeaza crearea a peste sapte milioane de noi locuri de munca in acest an, asistenta medicala mai accesibila, sprijin pentru vaccinare, dar si reducerea la jumatate a saraciei in randul copiilor.