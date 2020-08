Ana Ciceala, despre proiectul Gabrielei Firea de recompensare a donatorilor de plasma sanguina: "Este ilegal si imoral"

Ana Ciceala a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca proiectul propus de Gabriela Firea pentru renumerarea donarii de plasma este si ilegal, si imoral."Proiectul despre care vreau sa va vorbesc astazi este unul care a circulat si circula deja in presa, cel referitor la donarea de plasma pentru bolvanii de Covid. Se propune de catre Gabriela Firea sa fie donata plasma contra unei remuneratii in vouchere de 4.800 de lei.", a afirmat Ana Ciceala.Ea a mai spus ca potrivit legislatiei este ilegal sa remunerezi donarea de sange sau de alte componente sanguine."Este o noua ilegalitate propusa de primarul general Gabriela Firea, a nu stiu cata in acesti patru ani dezastruosi de mandat . Aceasta idee de a da bani pentru donarea de plasma nu putea sa se nasca decat in mintea Gabrielei Firea si dovedeste faptul ca pentru aceasta totul este despre bani, totul se tranzactioneaza contra unor sume de bani. Bineinteles ca in realitate nu este asa. Oamenii si donatorii isi doresc sa doneze sange ca sa ajute, sa ajute mai ales vindecarea altor oameni care sufera de aceeasi boala de care si ei au suferit si din care se recupereaza, tocmai pentru a ajuta vindecarea lor. Pe langa faptul ca ne propune un proiect complet nelegal, Gabriela Firea vine si cu aceasta idee total pernicioasa cum ca contra unor sume de bani sau vouchere de o mie de euro ar trebui ca oamenii sa doneze ceva", a afirmat liderul consilierilor USR.Ana Ciceala a mai spus ca propunerea Gabrielei Firea ne aduce in randul tarilor din lumea a treia."Din punct de vedere al politicilor publice, Gabriela Firea ne propune ceva ce ne aduce in randul tarilor din lumea a treia.in Bucuresti. Prin acest proiect vrea sa ne duca acest primar in trecut, asa cum a facut pe toate celelalte domenii, se foloseste de o tema si de sanatatea publica in prezent pentru a aduce Bucurestiul si chiar si Romania in privinta aceasta in secolul trecut", a mai declarat Ana Ciceala.Ea a mentionat ca acest proiect nu va fi votat de consilierii USR.Gabriela Firea a anuntat ca va propune consilierilor generali un proiect care sa stimuleze pacientii vindecati de coronavirus sa doneze plasma pentru cei aflati in stare grava. Firea vrea sa acorde cate 1.000 de euro fiecarui donator, sub forma tichetelor de masa sau a tichetelor cadou.