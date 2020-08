Ana Rinder, managerul Spitalului Vaslui, a fost transferata la un spital din Bucuresti, fiind confirmata COVID-19. Fiul ei a fost contact cu grupul adus de la mare de ISU

Fiul lui Rinder a facut parte din grupul de adolescenti care au participat la un majorat si apoi au plecat la mare, desi o fata se testase pentru COVID-19, iar ulterior rezultatul a fost pozitiv. Tataru afirma ca a trimis Corpul de control la Vaslui, spunand ca "explicatiile au fost evazive" si ca nu "nu este nici normal, nici legal" ceea ce s-a intamplat, referindu-se si la faptul ca tatal fetei, ambulantier, a mers dupa ea si a dus-o acasa, fara a anunta autoritatile."Plecand de la acel grup de tineri, care au sarbatorit un majorat si apoi au plecat la mare, o parte dintre ei, desi unul din copii se testase, n-a ramas in izolare la domiciliu sa astepte acel rezultat al testului, odata cu aflarea primului rezultat s-a mers pe recuperarea acelor copii de la mare, testarea lor si am putut vedea ca am avut 10 copii care erau infectati, internarea lor in spital si pentru ceilalti izolarea la domiciliu. De la acest moment a inceput o ancheta , o ancheta care s-a extins, dupa cum am putut vedea, unul dintre copii era si fiul managerului de la Spitalul Judetean care este intr-o stare medie severa in acesta moment si a fost transferat la Bucuresti", a declarat, marti seara, la Digi 24, Nelu Tataru.El a spus ca este in desfasurare si ancheta de la centrul de batrani din Husi, unde in prezent sunt 190 de cazuri pozitive, din care 158 de asistati si 32 de membri ai personalului de ingrijire."Sunt niste reguli pe care o parte dintre noi am uitat sa le mai respectam sau sunt niste reguli pe care nici nu vrem sa stim ca exista. Plecatul la mare stiind ca avem simptomatologie - mai multi dintre copii aveau simptomatologie dupa acel majorat - testari, in conditiile in care dupa o testare trebuie sa ramai pana la domiciliu pana la rezultat, faptul ca un cadru medical, ambulantier, merge dupa si aduce copilul acasa, nu la un spital, desi aflase ca este pozitiv, nu isi anunta colegii sau nu anunta o autoritate ca acolo mai sunt 30 de copii, ca sa poti lua masuri", a afirmat el."Explicatiile au fost evazive, de aceea am si solicitat Corpului de control sa mearga sa faca o ancheta. (...) nu este nici normal, nici legal si nici intr-un context epidemiologic sa facem toate aceste nereguli, mai ales din partea unui personal medical", a adaugat Nelu Tataru.Reprezentantii Politiei Judetene Vaslui au anuntat ca au inceput cercetarile in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor in acest caz. Investigatiile sunt facute sub coordonarea procurorilor din cadrul Judecatoriei Vaslui.Prefectura Constanta a transmis ca, in seara de 4 august, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta a fost instiintata de catre Directia de Sanatate Publica Vaslui de faptul ca, in statiunea Costinesti, s-ar afla 30 de tineri cu varste cuprinse intre 17 si 18 ani, prezenti pe litoral pentru a participa la un eveniment privat. "Informarea a venit in contextul in care cei 30 de tineri sunt considerati contacti directi ai unui caz confirmat de Covid-19, din judetul Vaslui", a precizat Prefectura Constanta.In urma controlului efectuat cu sprijinul Politiei Costinesti si a Gruparii de Jandarmi Mobila "Tomis" Constanta, autoritatile au constatat faptul ca cele 30 de persoane au ajuns in Costinesti in jurul datei de 1 august, fiind cazate in trei locatii.Astfel, tanara respectiva a facut un test de Covid-19 inainte de a pleca la mare cu mai multi prieteni, iar cand a ajuns acolo a aflat ca este pozitiva. Ea ar fi fost luata din Costinesti si dusa acasa de tatal ei, ambulantier la Serviciul Judetean Vaslui, cu o autospeciala a institutiie unde lucreaza.Ceilalti tineri care erau contactii fetei au fost preluati de echipaje SMURD venite din Vaslui si dusi acasa.Citeste si: