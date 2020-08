ANAF se pregateste sa recupereze banii neplatiti de firmele care au amanat plata obligatiilor fiscale invocand pandemia

Pana la finele lunii iunie, firmele au declarat, dar fara sa si achite, obligatii de plata in cuantum de 10,3 miliarde de lei in baza facilitatii acordate de Guvern in martie. Guvernul a decis in martie, in contextul crizei economice cauzate de combaterea epidemiei de coronavirus , ca firmele sa poata amana plata obligatiilor fiscale fara riscul de executari/popriri din partea ANAF si fara sa acumuleze dobanzi si penalitati.Conform Profit.ro, ANAF are in vedere facilitati fiscale pentru bunii platitori si mediatizarea celor mai buni platitori de impozite si taxe printr-o "lista alba", identificarea primilor 100 de contribuabili mari platitori si a primilor 100 de mari debitori.De asemenea, va solicita si va analiza soldurile disponibilitatilor din conturile la banci ale contribuabililor mari platitori/debitori care nu si-au achitat obligatiile scadente in perioada starii de urgenta si a starii de alerta.ANAF se pregateste si pentru instituirea de masuri asiguratorii pentru a garanta recuperarea obligatiilor bugetare, dar si pentru mediere astfel incat sa identifice solutii optime pentru stingerea obligatiilor.Masurile de recuperare pot fi extinse de la marii debitori la persoanele fizice raspunzatoare pentru neplata obligatiilor, in acest sens urmand sa fie analizata atragerea raspunderii solidare, precizeaza Profit.ro.