Cantareata Analia Selis, dupa ce s-a vindecat cu COVID-19: "Este cu siguranta un virus ciudat de imprevizibil"

Artista mai spune ca si-a gasit puterea in lucruri marunte, cum ar fi desenele cu "totul va fi bine", pe care le faceau copiii ei, infectati, de asemenea, cu COVID-19, dar asimptomatici."Va salut din balconul meu unde am petrecut multe ore in ultimele doua saptamani, departe de strada casei si uitandu-ma la desenul ale copiilor mei cu "totul va fi bine" facut acum un secol. (...)Am trait Senzatiile cat se poate de ciudate afland cum a murit un drag prieten de al meu (de varsta mea) din cauza acelasi covid pe care eu si copiii mei il aveam si cum multi alti s-au chinuit ca sa traiasca. Nota: copiii mei asintomatic si eu doar cu ceva disconfort fizic si fara miros si gust.Covidul asta este cu siguranta un virus ciudat de imprevizibil.Mi-am dat seama ca mai am mult de invatat din izolare.. dar cat de mult!? Oare cat ne mai trebuie ca sa constientizam de valorile adevarate din viata asta fantastica?", a scris Analia Selis pe Facebook