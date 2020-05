COVID-19 din Romania: Cele mai multe decese, in Suceava si Neamt. 25% dintre bolnavi au intre 40 si 49 de ani

Sursa: INSP

In acest interval, 37,5% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Neamt, Suceava, Bacau, Bucuresti si Galati.Cele mai multe imbolnaviri au fost raportate in Suceava - 20,8% - si in Capitala - 9,7%.38% din totalul deceselor au fost inregistrate in Galati, Sibiu, Suceava, Bucuresti si Mures.Cele mai multe decese s-au inregistrat in Suceava (17,4%), Arad (7,6%), Galati (7,3%), Bucuresti (6,6%) si Hunedoara (6,5%).Totodata, 89,3% din persoanele care au murit din cauza COVID-19 aveau comorbiditati asociate, iar 76,6% dintre decese s-au inregistrat in randul persoanelor peste 60 de ani.De asemenea, 60,8% dintre decese au fost la barbati.Potrivit INSP, in saptamana 4-10 mai au fost confirmate mai putine cazuri de coronavirus decat in saptamanile precedente.1 din 7 cazuri a fost inregistrat la personal medical. Din totalul de peste 15.000 de cazuri de COVID-19, 2.264 au fost confirmate in randul cadrelor medicale, ceea ce inseamna un procent de 14,6.Totodata, in aceasta perioada,In ce priveste decesele, acestea s-au inregistrat cu precadere in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 60 - 69 de ani, dar si 70 - 79 de ani."76,6% din decese au fost la persoane peste 60 ani si 60,8% din decese au fost la barbati", arata INSP.Sursa citata mai arata ca doua judete inregistreaza o incidenta aparenta mai mare de 50 de decese la 100.000 locuitori: Suceava si Neamt.Pana acum, in Romania, 15.778 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.685 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 238 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,3 milioane de imbolnaviri, iar peste 292.000 de oameni au murit.