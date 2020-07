ANALIZA Coronavirus Romania. Procentul testelor pozitive a scazut semnificativ, in ciuda numarului constant mare de noi imbolnaviri

Aproape jumatate din cazurile noi din ultima saptamana au fost in Bucuresti si 4 judete

Desi dupa numarul de cazuri, avem al doilea cel mai mare numar inregistrat in Romania de la inceputul pandemiei (dupa sambata, 11 iulie - 698 de cazuri), procentul testelor active a fost miercuri, 15 iulie, de doar 3,41% , in scadere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat un procent de 4,47% dar si fata de ziua de luni, cand procentul a fost de 6,21%.Astfel, Romania a ajuns la 34.226 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei, 6.480 dintre acestea fiind raportate doar in ultimele doua saptamani, reprezentand un procent de aproape 19% din totalul cazurilor.Cele mai multe cazuri in ultima zi au fost raportate in judetul Arges - 87 miercuri si 726 in ultimele 14 zile, fiind urmat de Municipiul Bucuresti cu 67 de noi cazuri in ultima zi si 792 in ultimele doua saptamani, iar pe pozitia a treia ajunge judetul Brasov cu 54 de noi cazuri in ultimele 24 de ore si 633 in ultimele 2 saptamani.Satu Mare ramane singurul judet din tara fara niciun nou caz raportat in ultima zi si doar 5 in ultimele 14 zile.Bilantul total al deceselor in randul pacientilor Covid-19 a ajuns la 1.952, dupa ce in ultima zi alte 21 de persoane, inclusiv in tanar de 24 de ani din Ialomita care suferea si de alte afectiuni cronice, au pierdut lupta cu virusul. Astfel procentul deceselor in randul persoanelor confirmate cu acest virus in tara noastra a ajuns la 5,7%.Miercuri, alti 246 de pacienti au fost declarati vindecati si externati, ducand totalul persoanelor vindecate la 22.049, 64,42%. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, 727 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere. Astfel, numarul cazurilor active din tara noastra a ajuns la 8.119, cu mult peste minimul inregistrat in 8 iunie de 4.444 de cazuri.44% din totalul cazurilor de COVID-19 confirmate in ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti, Arges, Brasov, Dambovita si Prahova, iar 53% dintre decese au avut loc in Prahova, Arges, Bucuresti, Brasov si Galati, arata o statistica facuta de Institutul National de Sanatate Publica.Potrivit raportului INSP pentru saptamana 6-12 iulie, in judetele Arges si Brasov se inregistreaza o rata de incidenta cumulata de peste 100 la 100.000 de locuitori. "In saptamana 6 - 12 iulie, 44% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Brasov, Dambovita si Prahova. 53% din totalul deceselor au fost inregistrate in Prahova, Arges, Bucuresti, Brasov si Galati", se arata in raportul INSP.Conform acestuia, unul din zece cazuri a fost inregistrat in randul personalului medical.In ceea ce priveste decesele, 78,4% din totalul acestora au fost la persoane de peste 60 ani, iar 59,2% la barbati. De asemenea, 94% dintre decedati aveau cel putin o comorbiditate asociata.