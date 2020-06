Analiza COVID-19. Numarul cazurilor noi reatinge nivelul inregistrat in Romania in epicentrul epidemiei. Predictii privind redeschiderea restaurantelor

Ziare.

18 iunie - 320 cazuri noi, 22 decese, 178 pacienti la ATI, 12.343 teste prelucrate, 191 externati19 iunie- 320 cazuri noi, 11 decese, 184 pacienti la ATI, 11.075 teste prelucrate, 247 externati20 iunie- 330 cazuri noi, 16 decese, 190 pacienti la ATI, 11.226 teste prelucrate, 180 externati21 iunie - 315 cazuri noi, 12 decese, 195 pacienti la ATI, 6.333 teste prelucrate, 176 externati22 iunie - 246 cazuri noi, 11 decese, 195 pacienti la ATI, 4.044 teste prelucrate, 120 externati23 iunie- 214 cazuri noi, 16 decese, 200 pacienti la ATI, 8.949 teste prelucrate, 156 externati24 iunie - 321 cazuri noi, 16 decese, 186 pacienti la ATI, 11.681 teste prelucrate, 204 externatiSituatia cazurilor COVID-19 - 24 martie, 24 aprilie, 24 mai, 24 iunieAutoritatile au raportat pentru ziua de 24 iunie exact acelasi numar de cazuri noi ca in 24 aprilie, adica 321. Pe de alta parte, pe 24 iunie au fost prelucrate cu 3.000 de teste mai mult decat in urma cu exact doua luni.24 martie- 186 cazuri noi. In perioada respectiva, informatiile privind decesele, pacientii internati la ATI, testele prelucrate sau numarul persoanelor vindecate nu erau defalcate pe zile.24 aprilie- 321 cazuri noi, 25 decese, 241 ATI, 8.266 teste prelucrate, 339 vindecati24 mai- 213 cazuri noi, 9 decese, 188 ATI, 6.916 teste prelucrate, 212 externati24 iunie - 321 cazuri noi, 16 decese, 186 ATI, 11.681 teste prelucrate, 204 externatiIn ultima perioada, doua spitale din tara au anuntat ca au ajuns la capacitate maxima si ca nu mai pot interna pacienti diagnosticati cu coronavirus.Conducerea Spitalului Matei Bals a notificat joi, 18 iunie, ca nu mai dispune de locuri pentru pacientii cu coronavirus. Dr. Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Spitalului Matei Bals, a declarat pentru Ziare.com ca este pentru prima data cand unitatea medicale ajunge la capacitate maxima, dar ca, spune el, era de asteptat ca intr-un oras precum Bucuresti sa nu faca fata doar doua spitale cu aproximativ 1.000 de paturi in total, in conditiile in care exista 3 milioane de locuitori si alte cinci judete care trimit pacientii tot catre Bucuresti."Mai inghesuim, mai strecuram, unu, doi, cinci, zece bolnavi. Astazi, de cand am intrat in garda, asta fac. Identific, sa vad cum pot combina, in asa fel incat sa mai storc cate un loc", spunea Catalin Apostolescu in urma cu o saptamana.Catalin Apostolescu a fost contactat si luni, 22 iunie, cand a spus ca situatia nu s-a schimbat mult. Acesta a declarat ca se mai elibereaza locuri pe masura ce pacientii sunt externati, dar ca Matei Bals este, in continuare, foarte aproape de capacitatea maxima.Spitalul Municipal Ramnicu Sarat a ajuns si el la capacitate maxima vineri, 19 iunie, pacientii noi fiind directionati catre Spitalul Judetean Buzau. Potrivit directorului spitalului, vineri dimineata erau internati 133 de bolnavi de COVID-19, dintre care 97 de femei, 33 de barbati si 3 copii. Nelu Tataru , Ministrul Sanatatii, a declarat marti, 23 iunie, ca in acest moment nu se ia in calcul carantinarea judetelor in care se inregistreaza multe cazuri si ca focarele vor fi izolate, iar pacientii internati."In conditiile in care va exista, intr-adevar, o transmitere comunitara accentuata intr-o localitate, intr-un cartier, ne gandim si la posibilitatea unei carantinari. Nu este cazul in acest moment", a afirmat Ministrul Sanatatii Urmatoarea etapa de relaxare ar trebui sa inceapa pe 1 iulie, cand restaurantele ar urma sa fie deschise, in prezent functionand doar terasele. Cu toate acestea, Virgil Popescu , ministrul Economiei, a declarat marti seara, la Digi 24 , ca decizia privind deschiderea restaurantelor se va lua la sfarsitul acestei saptamani, dar ca nu va fi posibil daca numarul ridicat de cazuri se mentine."Sper sa ne tinem de acest calendar si restaurantele sa se deschida. Din punctul nostru de vedere, nu se indeplinesc premisele sa nu se deschida. E foarte important ca industria sa porneasca", a declarat Virgil Popescu.