Analiza Deutsche Welle: Cele sapte categorii de simptome ale infectiei cu noul coronavirus

Diferitele categorii de simptome

Cum functioneaza sistemul imunitar al omului

COVID-19: Amprenta din sange

Raguseala, dureri de cap si usor guturai? Imediat iti pui intrebarea daca nu este totusi ceva mai grav. Care erau simptomele pentru Covid?Intrebari pe are nu ni le-am fi pus cu un an in urma si nu ne-am fi facut griji pentru ceea ce parea doar o raceala. Astazi insa, in toamna anului 2020, un stranut poate declansa un adevarat carusel de intrebari: "Unde am fost in ultimele zile? Cu cine m-am intalnit? Pe ce am pus mana? Mai am gust, dar miros? Mai pot respira normal?..."Si nu suntem putini cei carora astfel de chestiuni ne dau batai de cap. Cercetatorii si medicii cauta si ei raspuns la intrebari, incercand sa defineasca multitudinea de simptome ale COVID-19.Cercetatori de la Clinica Universitara din Viena au reusit sa imparta simptomele in 7 categorii, rezultatele studiului lor fiind publicat in revista de specialitate. Scopul principal al studiului a fost acela de a afla ce inseamna o buna imunitate in urma unei infectari cu SARS-CoV-2 si in functie de ce parametri se masoara aceasta.La studiul realizat de imunologulsiau participat 109 de reconvalescenti, asadar persoane care au suferit de COVID-19, dar care sunt pe cale de recuperare, si 98 de persoane sanatoase.In urma examinarii probelor de sange ale probantilor, au putut fi identificate 7 categorii de simptome:1. Simptome gripale (febra, frisoane, oboseala si tuse);2. Simptome de guturai (guturai, stranut, gat uscat, nas infundat);3. Dureri musculare si de articulatii;4. Inflamatii la nivelul ochilor si mucoasei;5. Afectiuni pulmonare (pneumonie sau dificultati la respiratie);6. Afectiuni gastro-intestinale;7. Pierderea simtului mirosului si a gustului si alte simptome.Imunologul Winfried Pickl, coordonatorul-sef al studiului amintit, a explicat pentru DW ca in ultima categorie se regasesc "mai ales persoanele cu un sistem imunitar tanar", ceea ce nu are legatura cu varsta biologica a pacientilor.Mai aflam ca se pot si suprapune diferite categorii. S-au putut constata insa si parametrii concreti si legaturi intre unele categorii. De exemplu, s-a putut observa ca un pacient suferind de COVID-19, care a avut febra ridicata, dispune de imunitate pe o durata mai lunga de timp decat persoanele care au avut ca simtom pierderea gustului si a mirosului.La analiza de sange s-au putut indentifica si importanti markeri COVID-19. Cercetatorii au constatat ca, dupa 10 saptamani, sistemul imunitar al pacientilor care suferisera de COVID-19 prezinta modificari. E ca o amprenta care ramane in sangele acestor persoane.Numarul granulocitelor, care de regula se lupta cu agentii patogeni precum bacteriile, era mult mai redus la persoanele din grupul celor care avusesera Covid. Un amanunt "cu totul nou, care ne-a uimit", spune Pickl.Celulele sistemului imunitar CD4 si CD8 au memorie. Din acest motiv, multi dintre pacientii care au depasit o infectare cu SARS-CoV-2 se mai simt inca multe saptamani vlaguiti - explica Winfried Pickl. In acelasi timp, s-a putut observa o diminuare considerabila a celulelor regulatoare T - un amestec periculos care poate duce si la aparitia unei boli autoimune, adauga imunologul.Rezultatele studiului, atrag atentia autorii acestuia, ajuta nu doar la o mai buna intelegere a bolii, ci si la dezvoltarea de vaccinuri eficiente, dat fiind ca se cunosc acum biomarkeri importanti. "Stim ca limfocitele B, respectiv T reprezinta parametrii importanti atunci cand vrem sa evaluam un vaccin", a subliniat Pickl.