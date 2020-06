Analiza Ziare.com. Doina Azoicai, epidemiolog: cand vom iesi din primul val al Covid-19 si ce presupune, pe cifre, acest lucru

Ziare.

"Din punct de vedere epidemiologic, nu am epuizat primul val, trebuia sa ajungem la sub 100 de cazuri si 0 decese. Lucrul acesta nu s-a intamplat. Am inregistrat o crestere a numarului de cazuri pentru ca masurile de relaxare au fost interpretate de o parte a populatiei ca fiind o relaxare toala", a declarat Doina Azoicai.Epidemiologul este de parere ca nu putem sta blocati, relaxarea treptata a masurilor fiind necesara: "Masurile de relaxare au fost luate corect si erau absolut necesare". Nu putem sta intr-o blocare completa", spune Doina Azoicai."Era de asteptat. In toate tarile, dupa relaxarea masurilor, cazurile au crescut, dar la noi aceasta crestere este una dintre cele mai mari din tarile din Europa care au aplicat masurile de relaxare", declara Doina Azoicai.Epidemiologul atrage atentia asupra faptului ca masurile trebuie sa fie respectate in continuare si daca vom fi de partea descendenta a evolutiei pandemiei: evitarea aglomeratiilor, purtarea corecta a mastii ori de cate ori este nevoie, dar mai ales in spatiile inchise, igiena generala si in special spalarea mainilor cu apa si sapun.Doina Azoicai sustine ca aceasta crestere a cazurilor este cauzata de aparitia unor focare si de existenta transmiterii comunitare."Cresterea, la noi, a fost cauzata de aparitia unor focare. Focarul este un teritoriu, o zona, o locatie, unde numarul de cazuri creste. Sunt focare de familie, institutionale, zonale, de exemplu in anumite localitati. La noi focarele au aparut in institutii de ingrijire a pacientilor varstnici, in unele institutii cu caracter lucrativ, la niste fabrici. Pe de alta parte este transmiterea comunitara. Acestea, cumulate, au facut sa creasca numarul de cazuri", concluzioneaza Doinca Azoicai.