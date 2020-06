Analiza Ziare.com Procentul imbolnavirilor de COVID-19 in Romania prin raportare la numarul testelor efectuate zilnic

Ziare.

Epidemiologii au prelucrat zilnic, in intervalul 22-29 iunie, intre 4.044 si 12.555 de teste, iar totalul bolnavilor din statisticile oficiale a oscilat zilnic in perioada amintita intre 214 si 460.Reporterii Ziare.com au calculat raportul intre testele pentru depistarea COVID-19 si numarul de imbolnaviri prezentat zilnic intre 22 si 29 iunie.Analiza releva ca cifra imbolnavirilor este irelevanta daca nu este gandita prin raportare la numarul total de teste efectuate.- 246 de cazuri noi raportate la 4.044 de teste efectuate. 6,08% dintre teste au iesit pozitive;- 214 cazuri noi la 8.949 de teste. 2,39% pozitive;- 321 de cazuri noi la 11.681 de teste. 2,75% pozitive;- 460 de cazuri noi la 12.555 de teste. 3,66% pozitive;- 411 cazuri noi la 11.824 de teste. 3,48% pozitive;- 345 de cazuri noi la 12.336 de teste. 2,8% pozitive;- 291 de cazuri noi la 7.291 de teste. 3,99% pozitive;- 269 de cazuri noi la 4.779 de teste. 5,63% pozitive.Spre comparatie, va prezentam cifrele statistice similare, din saptamana in care s-a inregistrat varful maxim al pandemiei in Romania, 10-17 aprilie:- 265 de cazuri noi la 3.628 de teste. 7,3% pozitive;- 523 de cazuri noi la 3.842 de teste. 13,61% pozitive;- 310 cazuri noi la 3.056 de teste. 10,14% pozitive;- 333 de cazuri noi la 4.876 de teste. 6,83% pozitive;- 246 de cazuri noi la 2.893 de teste. 8,5% pozitive;- 337 de cazuri noi la 4.730 de teste. 7,12% pozitive;- 491 de cazuri noi la 4.802 de teste. 10,22% pozitive;- 360 de cazuri noi la 6.176 de teste. 5,83% pozitive;