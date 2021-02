Anca Dragu: "Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal nu sustin un asemenea demers"

"Nu cred ca vom trece la acest pasaport COVID-19. Personal nu sustin un asemenea demers. Pe de alta parte, cred ca fiecare dintre noi este responsabil si ca atare aceasta responsabilitate inseamna inclusiv sa ne vaccinam si sa luam toate masurile privind distantarea, purtarea mastii, s.a.m.d. Pe masura ce vom avea un numar cat mai mare de persoane vaccinate, cred ca vom putea considera pandemia spre final. De fapt aceasta este miza in toata aceasta discutie economica - in ce masura vom scapa rapid de pandemie. Iana dupa jumatatea anului sa zicem ca avem deja un numar insemnat de populatie vaccinata si in Romania si in alte tari europene, astfel incat activitatea economica sa isi reia cursul normal", a declarat Anca Dragu, intrebata duminica seara la Antena 3 daca va trece Romania la acel pasaport de vaccinare impotriva COVID-19, asa cum doresc unele state europene. Grecia si Ciprul au incheiat, fiecare separat, cate un acord turistic cu Israelul care le permite cetatenilor lor vaccinati sa calatoreasca fara restrictii cu ajutorul unui "pasaport verde". Premierul Florin Citu afirma ca discutia despre un pasaport de vaccinare este prematura, campania de vaccinare la nivel european fiind la inceput "In momentul in care ai doar un inceput al campaniei de vaccinare nu poti sa vorbesti despre un pasaport pentru vaccinare", afirma seful Executivului, precizand ca Guvernul nu are mandat sa discute cu alte guverne in acest sens.De asemenea, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a spus ca eventualele facilitati pe care le-ar putea oferi asa-numitul pasaport de vaccinare reprezinta un beneficiu secundar."Cred ca vaccinurile ajuta (...) Daca asta se va concretiza intr-un pasaport de vaccinare sau intr-o alta forma care sa sublinieze ceea ce am spus, ca vaccinurile ajuta, asta e o intrebare la care raspunsul va fi unul european", a sustinut ministrul Sanatatii.