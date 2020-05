Ancheta epidemiologica la Maternitatea Buzau: Doua paciente au COVID-19

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Buzau, o tanara de 23 de ani din localitatea Ramnicelu care a nascut, luni, la Maternitatea Buzau a fost confirmata pozitiv, ulterior, cu COVID-19.Tanara a fost izolata inca de la sosirea in Maternitatea Buzau intr-un salon special amenajat pentru mamele infectate cu COVID-19, dat fiind ca provenea dintr-un focar confirmat de coronavirus. Ulterior, a venit si rezultatul testului care a aratat ca ea este infectata. Lauza a fost transferata, marti, la spitalul de suport din Ramnicu Sarat, iar bebelusul a ramas in Maternitaeta Buzau, la Neonatologie. Micutul a fost testat, iar rezultatul este asteptat inca."Copilul a fost izolat in incubator si este internat in sectia Neonatologie. Nou-nascului i s-a prelevat test pentru COVID-19 si se asteapta rezultatul. Pacienta este asimptomatica, avand o stare generala buna", a transmis Adrian Bunila, purtator de cuvant al SJU Buzau.O alta femeie confirmata cu coronavirus a trecut prin Maternitatea Buzau. Este vorba despre o pacienta cu o boala oncologica, venita la maternitate, dar confirmata ulterior cu infectie cu coronavirus.Si aceasta pacienta a fost transferata la Spitalul Municipal din Rm. Sarat.Maternitatea Buzau este supusa, marti, unei dezinfectii riguroase, iar DSP a decis testarea tuturor cadrelor medicale care au intrat in contact cu persoana cu afectiune oncologica.