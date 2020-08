Ancheta la Serviciul de Ambulanta Dambovita dupa decesul unui pacient confirmat cu Sars-Cov-2

Acest lucru ar fi dus la moartea unui pacient care fusese confirmat cu Sars-Cov-2.Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste a transmis, printr-un comunicat de presa, ca miercuri a fost inregistrat un dosar care are ca obiect comiterea infractiunii de neglijenta in serviciu.Sursa citata a mentionat ca anumiti salariati din cadrul Serviciului de Ambulanta Dambovita nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu, fapt ce a cauzat decesului unui pacient internat, confirmat cu virusul Sars-CoV- 2.