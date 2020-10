Ancheta la Targu-Jiu dupa fuga din spital a celor trei doctorite bolnave de COVID-19. Manager: "Nu cunosc motivul pentru care au plecat"

Politistii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Pe de alta parte, la spital are loc o ancheta care urmeaza sa clarifice situatia.Este vorba despre trei doctorite cu varste cuprinse intre 31 si 55 de ani, angajate la Spitalul Judetean Tg-Jiu.Managerul Spitalului, Dumitru Vienescu, a decarat pentru Ziare.com ca nu stie care a fost motivul pentru care au plecat cele trei cadre medicale, dar o ancheta la nivelul institutiei ancheta va clarifica si acest fapt."Se face o comisie la nivelul spitalului care va stabili daca au fost sau nu respectate protocoalele. Nu am apucat sa vorbesc cu medicii respectivi si nu cunosc motivul pentru care au plecat. Stiu ca sunt in stare buna", a spus managerul.Absenta celor trei doctorite a fost descoperita in timpul unui control al DSP. "In urma unui control efectuat la Sectia de Boli Infectioase s-a constatat faptul ca lipsesc trei cadre medicale ale spitalului. Cazul este preluat de Biroul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Gorj. Este vorba despre trei medici. Asteptam rezultatul anchetei", a declarat Stoian pentru Pandurul.ro Directorul DSP Gorj a mai spus faptul ca nu este normal ca locurile sa fie tinute ocupate fictiv, desi in spitale este nevoie de paturi libere.Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a precizat vineri, 30 octombrie 2020, ca politisti din cadrul Politiei Municipiului Tg-Jiu s-au sesizat din oficiu despre faptul ca trei pacienti internati in Spitalul Judetean Tg-Jiu, Sectia Oncologie, cu diagnostic pozitiv de COVID 19, au parasit unitatea medicala, fara acordul personalului de serviciu."Politistii au constatat ca pacientii ar fi trei femei cu varste cuprinse intre 31 si 55 ani, toate avand domiciliul in mun. Tg-Jiu, acestea fiind medici in cadrul Spitalului Judetean Tg-Jiu. Din verificari a rezultat ca, in cursul zilei de 29.10.2020, acestea au parasit incinta sectiei medicale unde erau internate, fara a informa despre acest lucru.Intrucat nu au respectat masurile pentru prevenirea raspandirii COVID 19, celor trei persoane li s-au intocmit dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Persoanele in cauza au fost identificate la domiciliu si transportate cu ambulanta si internate la Sectia Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu", mai precizeaza politia.Vineri, 30 octombrie 2020, autoritatile sanitare au raportat 72 de noi cazuri de imbolnaviri, in judetul Gorj. De asemenea, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de catre Directia de Sanatate Publica, este de 1,37.Aproape 3.000 de pacienti au fost confirmati cu noul coronavirus , in Gorj, de la inceputul pandemiei pana in prezent. Tot de aici este si primul pacient cu SARS-COV-2 din Romania.Citeste si: