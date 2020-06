ANCOM: traficul de internet a crescut cu 26% in perioada starii de urgenta, in Romania

Ziare.

Analiza de specialitate releva faptul ca, in perioada de referinta, traficul de internet si date a crescut cu 30% in retelele fixe si cu 5% in retelele mobile, in timp ce traficul de voce a inregistrat un salt mediu de 11%.In ceea ce priveste volumul de voce si date consumate in perioada starii de urgenta (16 martie - 15 mai 2020), acesta a ajuns la 1,8 mii PB (+30% fata de perioada anterioara) in retelele fixe, respectiv de 0,2 mii PB (+5%) in retelele mobile. "Cresterea mai pronuntata a traficului de date in retelele fixe poate fi corelata cu faptul ca cei mai multi utilizatori s-au aflat la domiciliu in perioada starii de urgenta, folosind mai degraba conexiunea Wi-Fi a router-ului de internet fix decat internetul mobil, inclusiv pentru consumul de voce sau date pe dispozitivele mobile", precizeaza Autoritatea.In cazul traficului de voce, traficul de apeluri efectuate a crescut, in acelasi interval, cu 11%, depasind 13 miliarde de minute, din care 97% a fost inregistrat in retelele mobile.Estimarile ANCOM arata ca intervalele orare cele mai aglomerate, din punctul de vedere al utilizarii retelelor de comunicatii fixe si mobile (internet si telefonie), au fost: 18:00 - 19:00, in data de 22 martie 2020 ( trafic de 2,3 PB, cel mai mare consum de internet si date in retelele fixe), intre orele 11:00 - 12:00, pe data de 23 martie 2020 - cu 35 de milioane minute vorbite (cel mai mare consum de voce), respectiv intre orele 20:00 - 21:00, in data de 25 martie 2020 - cu 0,25 PB, cel mai mare consum de internet si date in retelele mobile."Informatiile transmise de operatori arata ca, in general, acestia au respectat recomandarea ANCOM de a nu suspenda serviciile pentru neplata, astfel incat chiar si utilizatorii cu facturi restante si carora in conditii normale le-ar fi trebuit suspendate serviciile, sa poata beneficia in perioada starii de urgenta de acces la internet si telefonie", noteaza sursa citata.ANCOM a analizat informatiile transmise de catre furnizori la finalul lunii mai 2020, comparand valorile de trafic din perioada starii de urgenta in Romania (16 martie - 15 mai 2020), cu cele din perioada de timp anterioara (16 ianuarie - 15 martie 2020).