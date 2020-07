Andreea Esca, prima interventie publica dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19: "Sotul meu a fost mult mai grav, a ajuns pe ventilatie mecanica la Terapie Intensiva"

Cosmin Stan i-a luat un interviu in aceasta seara, in jurnalul ProTv de la ora 19, jurnalistei Andreea Esca. Aceasta a fost prima aparitie a vedetei, dupa imbolnavirea cu COVID-19."Vom descoperi ca un om caruia cei multi ii pretindeau perfectiunea este de fapt doar un om cu vulnerabilitati si suferinte", a spus Cosmin Stan, in deschiderea interviului, precizand ca Andreea Esca va lamuri toate intrebarile care au planat in jurul ei in aceasta perioada.Andreea Esca a povestit cu ochii in lacrimi despre experienta traumatizanta prin care au trecut ea si intreaga ei familie, din pricina virusului cu care se lupta, de mai bine de jumatate de an, intreaga Planeta:"Am fost bolnava si eu, si sotul, si unul dintre copii""Fiecare om are o limita a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atat am putut sa duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om. Nu mi se parea normal ca eu sa dau declaratii intr-un moment cand eram foarte panicata", a explicat Andreea Esca tacerea ei din tot acest timp."Primul s-a imbolnavit sotul meu. La mine, simptomele au aparut dupa cinci zile""Sotul meu a fost mult mai grav, a ajuns la Terapie Intensiva, pe ventilatie mecanica, iar asta a fost pentru mine un soc, pentru ca nu intelegeam cum un om atat de puternic, sportiv, nefumator, cu o stare buna de sanatate, fara nicio boala cronica, cu o viata ordonata, poate face o forma atat de severa. Plamanii lui au fost afectati intr-un timp extrem de scurt. El a facut cea mai grava forma dintre noi, a ajuns la Terapie Intensiva, pe ventilatie", a povestit Andreea."Aveam senzatia ca traiesc un cosmar si asteptam sa ma trezesc, cand sotul meu imi spunea: Nu mai pot, asta este Iadul""Sotul meu a facut tratament cu plasma de la pacienti vindecati si asta cred ca l-a salvat. A pierdut 8 kg in cateva zile. Este incredibil cat de repede te transforma boala asta""Habar nu am de unde ne-am imbolnavit, nu cred cqa are legatura cu acea petrecere. Nimeni de acolo nu a iesit pozitiv. Putem lua de oriunde, oricand. Ne-am protejat cat am putut de mult, dar am lasat garda jos prea devreme""Am lasat garda jos prea devreme si regret asta. Chiar si mici neglijente ne pot costa""Sa avem incredere in medici""Si sa ne rugam sa se gaseasca un leac cat mai curand"."Le multumesc medicilor si lui Dumnezeu""Cred ca este foarte gresita aceasta impartire intre oameni care cred in Dumnezeu si oameni care cred in medici. Cand suntem bolnavi trebuie sa cerem ajutorul medicilor. Cand suntem bine, trebuie sa ii multumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipa"."Mesajul meu pentru public este sa nu lase garda jos. Virusul exista. Sa avem incredere in medici si sa avem incredere in Dumnezeu", a mai spus Andreea Esca, in finalul interviului.