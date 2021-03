Moldovan, despre lotul suspendat AstraZeneca: "Nu il aruncam, il carantinam pana aflam daca suspiciunile se confirma". Vaccinul Johnson&Johnson ar ajunge in aprilie

44 de cazuri de tromboza

Vaccinul Johnson&Johnson ar putea ajunge in aprilie

Principalele declaratii ale Andreei Moldovan:- Utilizand mai mult vaccinul AstraZeneca, au inceput sa apara mai multe reactii adverse la mai multe persoane. - Este corect si este un act de onestitate sa atentionam ca pot sa apara si aceste reactii adverse.- Socul anafilaftic exista si in cazul celorlalte vaccinuri, dar in cazuri extrem de rare.- Noi am fost avizati de la inceput de aceste reactii.- Intensitatea acestei reactii alergice poate sa fie de la moderata, cum ar fi o reactie locala, dar poate sa mearga pana la reactii alergice severe.- Socul anafilaftic apare in principiu imediat dupa administrarea substantei. Pentru a preveni astfel de evenimente pacientii stau 15 minute, dar pentru cei cu antecedente intervalul s-a prelungit la 30 de minute.Continuarea declaratiilor Andreei Moldovan: Deocamdata este o masura de preacautie (n.r. - suspendarea lotului AstraZeneca). In momentul cand ai niste semne de intrebare, este bine sa le lamuresti. Tinand cont de cazurile de tromboza din Italia, aparute la scurt timp dupa administrarea vaccinului din lotul respectiv, s-a luat masura suspendarii utilizarii din acest lot si in Romania pana ne lamurim daca exista o problema reala cu acel lot.- Am subliniat importanta raportarii reactiilor adverse. Fac un apel populatiei: daca apar reactii adverse, sa le comunice. Din punct de vedere al reactiilor adverse exista un caz in Romania, un deces in cazul unei persoane vaccinate cu lotul respectiv. Se asteapta rezultatele finale.- Majoritatea efectelor secundare apar in primele ore, in primele zile dupa vaccinare. Totusi, efecte secundare poate sa apara si ulterior. Este o reactie fireasca. Asa cum la inceputul campaniei a fost o reticenta mare fata de vaccinare. Este o reactie normala si ceea ce vedem acum (n.r. - retragerea a 9.000 de oameni de la vaccinarea cu AstraZeneca). Oamenii citesc, sunt informati, au acces la informatii.Continuarea declaratiilor secretarului de stat:- Aceste evenimente care au aparut sunt investigate si nu vor trece fara sa conduca la niste concluzii, indiferent care o sa fie. Este important sa punem in balanta raportul risc - beneficiu.- Temerile oamenilor sunt legate de efectele adverse. Alte intrebari sunt legate de cat de eficiente sunt vaccinurile, in raport cu aparitia noilor tulpini.- Inca nu avem foarte multe date despre impactul vaccinarii. Exista 44 de cazuri de tromboza. In raport cu numarul oamenilor vaccinati, nu este foarte mult.- Vaccinul Johnson&Johnson, dupa o singura doza, conduce la un nivel corespunzator de anticorpi ca sa aiba titlu protector. De aceea nu sunt necesare doua doze.- Foarte probabil ca va veni si in Romania momentul in care vom putea alege vaccinul pe care il dorim.