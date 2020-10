Situatii disperate in spitalele care trateaza cazuri de COVID: "Sunt liste de asteptare, forme grave, pacienti care au nevoie de oxigen"

In plus, adauga ca la Brasov locurile din spital sunt ocupate, fiind inclusiv intocmite liste de asteptare."Fiecare zi ne aduce un plus de pacienti care ni se adreseaza. Ne mira ca in continuare ca se pune sub semnul intrebarii existenta virusului si ne mira ca nu se respecta regulile.Sunt acele omisiuni care par fara importanta, dar cele 5 minute fara masca, aici ne infectam, tocmai pentru ca apar aceste omisiuni de scurta durata, nici nu trebuie mai mult.Pe masura ce se elibereaza cate un loc, mai aducem pacienti. Sunt liste de asteptare, sunt forme grave, pacienti care au nevoie de oxigen.Pe langa pacientii gravi, vin foarte multi cu simptome minore. Cand pacientii cu simptome usoare vor fi directionati catre medicii de familie si vor fi supravegheati de ei acasa, va fi mult mai usor pentru noi.In momentul de fata cred ca inca mai depinde de noi sa oprim aceasta nebunie. Sper ca prin mobilizarea generala, prin controale si masuri mai ferme, sa reusim. E un bulgare care deja e mare.E necesar sa avem restrictii noi. Trebuie sa fim mai fermi in ceea ce priveste respectarea regulilor. Acele nunti, acele intalniri, acele manifestari, toate acele pelerinaje, mi se par absolut periculoase pentru toata lumea pentru ca ne expun inutil. Iar cei care merg in aceste pelerinaje sunt oameni in varsta, chiar cei vulnerabili", a declarat Andreea Moldovan la Digi24.