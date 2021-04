Secretar de stat in Ministerul Sanatatii, despre raportarea deceselor COVID: "Ce pot sa va spun este ca toate aceste date sunt colectate de catre STS"

"Este greu sa intuiesc, ce pot sa va spun este ca toate aceste date sunt, din cunostinta mea, colectate de catre STS , iar in ultimele lui eu am avut atributii numai pe coordonarea activitatii de vaccinare si pe Departamentul de relatii internationale al Ministerului Sanatatii Aceste date sunt colectate de STS. Va garantez ca oamenii de acolo sunt de o calitate profesionala impectabila. Eu am avut atributii care tin de campania de vaccinare, sunt vicepresedinte, alaturi de domnul doctor Valeriu Gheorghita , coordonam activitatea de vaccinare", a declarat Baciu.