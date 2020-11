Emmy va decerna un premiu pentru conferintele de presa despre coronavirus. Cine este persoana care il va primi

Guvernatorul, al carui frate, Chris, prezentator al postului de televiziune CNN a fost recompensat de asemenea cu mai multe trofee Emmy, va primi International Emmy FoundersAward in semn de ''recunoastere a felului in care si-a exercitat autoritatea in timpul pandemiei de COVID-19, precum si a felului magistral in care a folosit televiziunea pentru a informa si linisti oamenii din diferite parti ale lumii'', a precizat Academia intr-un comunicat.De la inceputul lunii martie,consecutive pentru a oferi publicul date in ceea ce priveste pandemia de coronavirus dupa ce statul pe care il guverneaza a devenit primul epicentru al pandemiei de pe teritoriul Statelor Unite.Potrivit Academiei, conferintele de presa au fost urmarite in total deComunicarile au inclus si marturisirea emotionanta, la inceputul lui aprilie, despre infectarea cu noul coronavirus a fratelui sau, Chris.''Cele 111 conferinte zilnice ale guvernatorului au avut un rezultat atat de bun intrucat pur si simplu acesta a creat spectacole de televiziune, cu personaje, replici si povesti despre succes sau esec'', a precizat presedintele Academiei, Bruce Paisner.''Oameni din intreaga lume au urmarit ca sa afle ce se intampla, iar rezistenta New York-ului a devenit un simbol al hotararii de a riposta'', a mai spus acesta.Pana in prezent, peste 584.000 de persoane au fost testate pozitiv la coronavirus pe teritoriul statului New York, inregistrandu-se mai mult de 26.000 de decese.Statele Unite, cu o populatie de circa 330 de milioane de locuitori, este natiunea cu cele mai multe decese si cazuri inregistrate pe plan global, raportand peste 252.500 de decese si 11,7 milioane de infectari de la debutul pandemiei.