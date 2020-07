Angajat al Ambasadei Romaniei la Washington, infectat cu coronavirus

Potrivit unui comunicat MAE transmis luni, starea de sanatate a persoanei este buna si se afla sub supraveghere medicala.Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie pentru restul colectivului misiunii diplomatice si membrii de familie.Totodata, MAE precizeaza ca, pentru perioada urmatoare, activitatea uzuala a Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii va fi adaptata pentru limitarea expunerii celorlalti membri ai misiunii, fiind intreprinse toate masurile necesare de distantare sociala si autoizolare impuse de aceasta situatie, activitatile curente in mediul online fiind mentinute.