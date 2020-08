Angajat al penitenciarului Gaesti, confirmat cu COVID. DSP Dambovita face ancheta epidemiologica

ANP a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca un angajat al Penitenciarului Gaesti a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, mentionand ca acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul operativ, cu purtarea echipamentului de protectie. De asemenea, ultima sa prezentare la unitate a fost in data de 27 iulie."Administratia locului de detinere a informat Directia de Sanatate Publica Dambovita si a demarat procesul de identificare a contactilor, acestia urmand a fi scosi din serviciu si inlocuiti cu personal de rezerva. Se mentine, de asemenea, conduita preventiva, prin dezinfectarea periodica a spatiilor, triajul epidemiologic al cadrelor si monitorizarea starii de sanatate a tuturor persoanelor custodiate - nefiind identificata simptomatologie specifica pana in prezent", se arata in comunicatul ANP.In judetul Dambovita, de la inceputul pandemiei, au fost confirmate peste 2.000 de persoane cu Covid-19.