Angajat TVR, diagnosticat cu Covid-19. Masurile luate in privinta celorlalti salariati

Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie, precum si cabinetul medical al institutiei, si au fost luate masurile necesare in acest caz.Este in curs o ancheta epidemiologica, iar spatiile in care s-a aflat persoana respectiva au fost dezinfectate.Conducerea TVR a dispus sporirea masurilor in astfel de cazuri: dezinfectii in mai multe incaperi si asigurarea suplimentara a unor materiale de protectie.