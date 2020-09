Hunedoara: Mai multi angajati ai Consiliului Judetean au fost testati pentru COVID-19 dupa ce alti colegi de-ai lor au fost depistati pozitiv

In cadrul masurilor de prevenire a imbolnavirilor, accesul in cladirea cladirea CJ Hunedoara se face doar cu masca si dupa verificarea temperaturii, au fost montate dispozitive pentru dezinfectanti, iar spatiile vor fi dezinfectate, din nou, la sfarsitul acestei saptamani."In data de 2 septembrie au fost testati - costurile fiind suportate de institutie - 11 angajati de la Serviciul Administrare Drumuri, Serviciul Investitii, toate testele fiind negative. Intre timp, doi dintre angajatii de la Serviciul Administrare Drumuri s-au pozitivat, unul dintre ei fiind contact direct al unui alt angajat de la Compartimentul de Management al Sistemului Integrat al Deseurilor, care a si intrat in izolare pentru 14 zile. Doi dintre colegii acestuia din urma, fiind considerati si ei contacti directi au fost testati in data de 15 septembrie, rezultatele testelor fiind negative. Celor doi le-a fost recomandat sa intre in izolare la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile. Recoltarea probelor s-a facut la Spitalul Judetean de Urgenta Deva", se arata intr-un comunicat al CJ Hunedoara.Totodata, in cadrul Serviciului Transporturi, un angajat care s-a simtit rau s-a testat din proprie initiativa, rezultatul fiind negativ, iar un alt salariat, aflat in concediu, a intrat in izolare la domiciliu, deoarece are un caz confirmat de COVID-19 in familie.Dupa fiecare confirmare a unui caz pozitiv in cadrul institutiei s-a recurs la dezinfectarea spatiilor interioare ale CJ Hunedoara, precum si ale celor utilizate de Institutia Prefectului, care se afla in aceeasi cladire cu administratia judeteana.De asemenea, pentru 18 septembrie este programata o dezinfectie generala in interiorul cladirii, operatiune care se va realiza dupa incheierea programului de lucru.