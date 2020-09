Seful Aeroportului Iasi a fost diagnosticat cu COVID-19. In seara precedenta a participat la o sedinta de partid, desi astepta rezultatul testului

fost demarata o ancheta epidemiologica, potrivit reprezentantilor institutiei.Managerul Aeroportului International din Iasi, Catalin Bulgariu a fost depistat pozitiv cu infectia cu COVID-19. La aceasta ora se afla in evaluare la Spitalul de Boli Infectioase, potrivit Ziarul de Iasi Surse din PSD Iasi sustin ca Bulgariu a participat in seara zilei de 29 septembrie la o sedinta interna de partid, desi astepta rezultatul testului. Bulgariu este al treilea caz confirmat la aeroport , de joi incoace. Toate cazurile sunt in partea administrativa a regiei - departamentul Juridic.Mai sunt asteptate rezultatele altor teste facute de angajati suspecti de infectare cu COVID-19."In momentul de fata la Aeroportul Iasi au fost depistate trei persoane care sunt purtatoare a virusului SARS COV-2, asteptam ca reprezentantii Directiei de Sanatate Publica sa desfasoare ancheta epidemiologica in cadrul Regiei de Transport. In aceasta perioada au fost distribuite masti si manusi si li s-a luat temperatura tuturor angajatilor in momentul in care acestia s-au prezentat la serviciu. Dupa efectuarea anchetei epidemiologice vom putea spune ce masuri se vor lua in vederea stoparii raspandirii de coronavirus in interiorul Aeroportului Iasi si in randul personalului TESA", a comentat Anca Burniche, reprezentant al Aeroportului Iasi.