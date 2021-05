Angajatii vaccinati ar putea renunta sa poarte masca la munca. Decizia se va lua de la 1 iunie

"Inca nu este o decizie clara. Dupa 1 iunie vom lua aceasta decizie. Este in ordinul ministrului Sanatatii. Cred ca este o decizie luata inainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdata cu masca la locul de munca, la interior. (...) Dupa 1 iunie vorbim de alte modificari", a spus Citu, la Teatrul National Bucuresti.Prim-ministrul a mai spus ca de la 1 iunie Guvernul va modifica actele normative necesare pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor culturale."Vom modifica actele normative necesare, pentru a crea cadrul legal necesar ca sa putem sa mergem in acea etapa. In acest moment noi am prezentat in decizia CNSU urmatoarele etape, ca sa foarte clar pentru romani la ce sa se astepte", a precizat Citu.Intrebat daca toti romanii vor avea acces la spectacole dupa 1 iunie, premierul Citu a spus: "Pentru toti romanii... depinde, daca sunt vaccinati sau nu. Ati vazut ca fiecare eveniment , in interior sau in exterior, are anumite criterii (referitoare n.r.) la numar de persoane la interior, daca persoanele sunt vaccinate, daca organizatorii isi asuma ca persoanele sunt vaccinate, atunci vorbim de alt numar de persoane", a spus premierul.Referitor la o eventuala falsificare a actelor care atesta vaccinarea, Florin Citu a precizat ca la TNB "s-a verificat foarte usor" si ca "putem sa discutam de solutii" pentru ca "suntem in anul 2021"."Astazi am intrat aici cu un buletin", a spus premierul.In alta ordine de idei, Citu a mentionat ca "Romania a luat decizia, poate unica in Uniunea Europeana, de a permite cetatenilor care vin din zona verde sa intre in Romania, turistii, fara niciun fel de documente care sa ateste daca sunt sau nu vaccinati, doar cu documentele necesare pentru a intra in Romania".Premierul Florin Citu a fost prezent sambata seara la spectacolul-pilot cu piesa "Dineu cu prosti" de Francis Veber, la Teatrul National Bucuresti.