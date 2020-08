Angajati nevoiti sa reutilizeze echipamentele de protectie de unica folosinta intr-un focar de COVID-19

Initial, au fost confirmate 24 de persoane in data de 27 iulie, dar numarul a ajuns la 126, astfel ca anumiti angajati si-au dat demisia, acuzand ca nu au fost luate masuri la timp, potrivit Digi 24 "Suntem izolati aici 14 zile sa stam cu batranii infectati din lipsa de personal. (...) Ni se spunea sa incercam sa refolosim echipamentul si sa folosim cat mai putine manusi, viziera, o masca de unica folosinta. (...) Echipamentele de unica folosinta la un moment dat li s-a cerut la fete sa le dezinfecteze, sa le puna la uscat, ca sa la refoloseasca", a declarat Cristina Giurescu, o fosta infirmiera, pentru Digi 24.Fosta asistenta mai adauga ca batranii nu poarta masca."S-au luat toata masurile care se pot lua la un camin de rezidenti de catre medicii epidemiologi, medici care au peste 30 de ani experienta in acest domeniu. In momentul in care a disparut starea de urgenta, personalul nu a mai fost carantinat 14 zile. Personalul venind din exterior, a putut sa aduca acest virus in camin", sustine Iuliana Manea, reprezentant DSP Dolj."Am solicitat o inspectie la fata locului pentru a identifica care sunt masurile care s-au luat si de ce numarul de infectari a crescut asa de repede in ultima perioada. A reiesit un numar mare de persoane infectate", a declarat Nicusor Rosca, prefectul de Dolj.