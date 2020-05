Angajatii Ambulantei Olt dau in judecata institutia. Vor 1 milion de euro, dupa ce s-au infectat cu COVID-19

Ziare.

Cei 20 de angajati care au anuntat ca vor da in judecata Serviciul Judetean de Ambulanta Olt acuza ca s-au imbolnavit pentru ca nu le-au fost puse la dispozitie masti si nu au fost luate toate masurile de protectie."Este vorba de 20 de angajati. Practic ei, intr-un fel sau altul, spun ca este un accident de munca in intelesul larg, pentru ca Ambulanta Olt nu a luat toate masurile tocmai pentru ca ei sa nu se infecteze. Acum cer despagubiri de 50.000 de euro fiecare, deci prejudiciul se ridica undeva la un milion de euro.Ei spun ca au primit masti pentru copii. (...), ca nu au fost testati niciodata, ca o colega a fost depistata cu noul coronavirus si nimeni nu a luat vreo masura. Sunt multe nereguli pe care ei le semnaleaza", a declarat, pentru Mediafax, avocatul celor 20 de angajati ai SJA Olt, Adrian Cuculis.Acesta a precizat ca asteapta rezultatul anchetei Inspectoratului Teritorial de Munca Olt."Sa vedem ce spune ITM-ul. Este si un dosar penal care sper sa ne ajute prin concluziile de acolo. 20 de oameni vor aceasta despagubire de 50.000 de euro fiecare. Deocamdata vorbim de raportul facut de catre ITM cu privire la posibilul accident de munca. Noi spunem ca este accident de munca. (...) Pai ii tii la munca, tu esti angajatorul, iei niste masuri de protectie in munca. Nu ai facut absolut nimic pentru ei.Oamenii acestia reclama faptul ca le-ai pus la dispozitie masti pentru copii, cand ei sunt adulti, ca nu folositi dezinfectanti cum cereau normele, ci diluati cu apa. Sunt multe acuzatii la adresa Serviciului de Ambulanta Olt. ITM-ul are deja o ancheta in curs, in functie de ce rezultat o sa obtin la ITM, totul se va transa in instanta . Vreau sa strang un probatoriu cat mai concret atunci cand fac actiunea", a mai declarat Adrian Cuculis.Directorul SJA Olt, Marinela Prina, spune ca au fost respectate toate masurile de protectie, iar medicii ar fi trebuit sa depisteze singuri daca au simptome specifice noului coronavirus."Legea spune clar ca echipajele medicale din prima linie asigura continuitatea pana la venirea rezultatelor. Despre masurile de echipare va spun clar: gradul de echipare s-a efectuat in functie de nivelul de expunere la risc. Au existat dintotdeauna combinezoane, halate, masti, dezinfectanti de maini, de suprafete, materiale de igienizare a mainilor, sapun, apa calda, au avut absolut toate conditiile necesare, care pot fi demonstrate, astfel incat sa evite aceasta imbolnavire. Au avut masti la dispozitie, sunt stocurile pe masini, care au fost raportate zilnic, la Departamentul pentru Situatii de Urgenta", a declarat Marinela Prina.20 din cei 300 de angajati ai SJA Olt au fost diagnosticati cu noul coronavirus."Vorbim si de ambulantieri si de medici, medici care, in mod normal, au toata competenta sa-si autoevalueze starea de sanatate si sa recunoasca simptomele din definitia de caz. Pana in acest moment, la nivelul Serviciului de Ambulanta Olt nu exista niciun referat in care sa mi se aduca la cunostinta ca echipamentele nu sunt conforme, niciunul din acesti salariati nu a venit sa ne spuna ca nu exista conditii de munca, echipamente sau ca le lipseste ceva", a incheiat Marinela Prina.Unul dintre ambulantierii infectati cu COVID-19, aflat in spital, a declarat ca traieste un cosmar de cand a aflat rezultatul testului."Vom merge in instanta. Este hotararea tuturor colegilor care sunt infectati. Eu sunt ambulantier, sunt internat in spital. Nu avem simptome, dar asteptam sa trecem doua teste, altfel nu putem iesi de aici, din spital. Tot ce mi se intampla acum e de cosmar, nu credeam in viata mea ca o sa traiesc si clipele astea. Nu e vina noastra, asta a fost deranjant, macar puteau sa taca din gura si sa lase asa. Mi se pare aberant.Au fost si masti de proasta calitate, nu intotdeauna, dar au fost masti de proasta calitate. Erau momente cand au fost si niste masti cu care nu puteai sa acoperi gura si nasul. Nu vrem sa ne pricopsim. Nimeni nu a zis ca ne pricopsim de pe urma acestei probleme, nici pe departe, dar nu ni se pare corect", a spus ambulantierul.Actiunea va fi introdusa in instanta dupa finalizarea anchetei inspectorilor de munca.