Angajatii CJ Prahova refuza sa mai vina la serviciu de teama sa nu se infecteze. Cei doi vicepresedinti au COVID

Potrivit unei adrese semnate de colectivul de salariati ai CJ Prahova care a fost transmisa, miercuri, Directiei de Sanatate Publica, Prefecturii Prahova si presei, majoritatea salariatilor din aparatul de specialitate al institutiei au intrat in contact direct cu persoanele din conducerea institutiei pentru rezolvarea si clarificarea diferitelor situatii de serviciu."Circuitul documentelor in cadrul institutiei se face prin intermediul mapelor de corespondenta confectionate din piele; actualii Directori/ Sefi Serviciu au intrat in contact direct cu persoanele din conducerea institutiei si ulterior cu noi, salariatii, astfel punandu-ne in pericol sanatatea noastra, a familiilor noastre si a cetatenilor cu care interactionam; inca de saptamana trecuta precum si la inceputul acestei saptamani, domnul vicepresedinte Tudone Dumitru, dar si presedintele Iulian Dumitrescu, au participat fizic, separat sau impreuna, la mai multe sedinte de lucru organizate in cladirea Palatului Administrativ (Sala sedinte etaj 7 - capacitate 20 locuri, Sala sedinte etaj 5 - capacitate 20 locuri), impreuna cu mai multi salariati, presedintele Iulian Dumitrescu fiind prezent in institutie chiar si dupa carantinarea/ internarea celor doi vicepresedinti", se precizeaza in document.In acest context, angajatii CJ cer institutiilor carora le-au adresat scrisoarea mentionata sa ia masuri "in regim de urgenta" in vederea stoparii raspandirii virusului SARS-C-oV-2 in cladirea Palatului Administrativ, astfel incat in cadrul Consiliului Judetean Prahova, al Prefecturii Prahova si al altor institutii ce isi desfasoara activitatea in aceasta cladire sa nu apara un focar de coronavirus.