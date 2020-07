Angajatii Companiei de Transport Public din Iasi, infectati cu COVID-19. Numarul total a ajuns la 10

Directorul CTP, Cristian Stoica, a declarat ca persoanele confirmate pozitiv cu COVID-19 fac parte din personalul TESA.Cele zece persoane au fost confirmate in urma rezultatelor testelor de laborator efectuate in cursul acestei saptamani.Conducerea CTP Iasi a informat ca a luat masuri pentru limitarea raspandirii virusului, potrivit normelor legale in vigoare. Astfel, activitatea din birouri a fost reorganizata, in fiecare dintre acestea lucrand doar o singura persoana, prin rotatie, in timp ce restul angajatilor activeaza in regim de telemunca.De asemenea, directorul CTP Iasi a declarat ca asigura testarea COVID-19 pentru cei aproximativ 90 de angajati TESA. In functie de evolutia situatiei angajatilor si a rezultatelor, vor fi readaptate masurile de reorganizare a activitatii.