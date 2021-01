Angajatii din centrele subordonate DGASPC, din Gorj, incep sa se vaccineze contra COVID-19. Cate persoane sunt programate in prima saptamana

Conform sursei citate, salariatii care si-au dat acordul sa fie vaccinati sunt programati in sistemul informatic dezvoltat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si, in functie de datele libere, acestia vor fi informati telefonic in privinta zilei si orei la care trebuie sa se prezinte la centrul de vaccinare unde sunt arondati. Cu aceasta ocazie, li se transmit si informatiile necesare in legatura cu programarea pentru a doua doza de vaccin, care se administreaza dupa 21 de zile.In prima saptamana vor fi vaccinati 179 de angajati - personal medical din cadrul serviciilor sociale pentru copii si adulti din subordinea DGASPC Gorj, urmand ca in etapele viitoare sa se vaccineze si alte categorii de personal, care si-au dat acordul.Dupa imunizarea angajatilor, in etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 vor fi inclusi beneficiarii serviciilor sociale subordonate DGASPC Gorj.Citeste si: Stare de urgenta in Tokyo, pe fondul pandemiei de COVID-19. Ce restrictii noi sunt adoptate