Angajatii din domeniul hotelier vor fi testati gratuit pentru noul coronavirus. Campania este desfasurata de o firma privata din domeniul medical

In urma relaxarii restrictiilor sociale si odata cu debutul sezonului de vacante, personalul din industria hoteliera devine prima linie de interactiune cu turistii, in contextul actualei pandemii de Covid-19.In acest context, oficialii MedLife, in colaborare cu Razvan Pascu, consultant marketing turistic, au demarat o campanie prin care vin in sprijinul personalului hotelier din Romania, oferind mii de teste gratuite pentru detectarea anticorpilor COVID-19."Stim ca industria hoteliera a fost una dintre cele mai afectate de era COVID, de aceea incurajam testarea sistematica a personalului din prima linie, atat ca metoda de protectie a oamenilor, cat si din punct de vedere business" -anunta MedLife "Prezenta anticorpilor se detecteaza prin efectuarea testelor serologice pe baza de chemiluminiscenta, care pot detecta prezenta anticorpilor IgG in sange, produsi de organism ca raspuns la infectia cu noul coronavirus", se explica in anunt.