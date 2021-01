Angajatii Prefecturii Botosani primesc 30% spor salarial "pentru implicarea in combaterea coronavirusului". "Colegii mei au fost in prima linie"

Potrivit prefectului Dan Nechifor, sporul se ridica la 30% din salariu si este acordat in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului 131/2020, care prevede ca "personalul din institutiile prefectului care va beneficia de acordarea sporului se stabileste prin ordin al prefectului la propunerea motivata a sefului nemijlocit, din care sa rezulte activitatea si modul de implicare in prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si care au presupus un risc suplimentar si/sau un volum mai mare de munca"."Fara sa imi aduc aminte de cele doua tururi de alegeri unde colegii mei din Institutia Prefectului au fost in prima linie, pot sa imi aduc aminte de toate celelalte activitati in care colegii mei au fost implicati in combaterea pandemiei si trebuie sa luati in calcul ca 25% dintre colegii mei au trecut prin boala", a afirmat Nechifor.Sporul se acorda, potrivit actului normativ, pe intreaga perioada a starii de alerta.Citeste si: