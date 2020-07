Angajatii Primariei Alba Iulia, testati pentru coronavirus. O asistenta care realiza triajul la intrare in institutie a fost confirmata cu COVID-19

Testarea a fost efectuata cu precadere la personalul care a avut prezenta recenta in sediul central si ar fi putut intra in contact cu asistenta medicala pozitiva COVID-19. Rezultatele vor fi comunicate de catre Laboratorul DSP Alba cel tarziu in cursul zilei de miercuri, 22 iulie."Din aceste considerente, Primaria municipiului Alba Iulia nu va avea program de lucru cu publicul nici in cursul zilei de miercuri, 22 iulie. Ne referim strict la prezenta fizica a albaiulienilor in sediul central al institutiei.Serviciile si directiile institutiei pot fi contactate telefonic si prin e-mail, iar primirea si eliberarea documentelor se va face prin intermediul postei electronice (in format electronic). Dispeceratul institutiei poate fi contactat la 0258-819462, iar adresa de email oficiala este office@apulum.ro. Estimam ca activitatea se va relua in conditii normale incepand de joi, 23 iulie", au transmis reprezentantii institutiei.Marti, 21 iulie 2020, Primaria municipiului Alba Iulia nu a avut program de lucru cu publicul. In sediul central al institutiei au avut loc lucrari de dezinfectie si testarea personalului pentru infectia COVID-19. Aceste actiuni au fost necesare dupa testarea pozitiva SARS-CoV-2 a unei asistente medicale care se ocupa de triajul observational si masurarea teperaturii la intrarea in institutie.