Angajatii TVR, testati dupa un prim caz de COVID-19 in echipa tehnica. Se schimba si grila de programe

In urma cu cateva zile, TVR anunta existenta unui caz de COVID. Potrivit sursei citate, ar fi vorba de un angajat de la Departamentul Stiri, din zona tehnica.TVR a anuntat mai multe masuri:- Testarea salariatilor care au intrat in contact direct cu persoana diagnosticata pozitiv la testul COVID.- Discutiile cu o unitate medicala unde angajatii care au intrat in contact direct cu persoana diagnosticata pozitiv la testul COVID vor putea face testele necesare (RT-PCR). Negocierile sunt in curs de finalizare- Listele cu cei care vor fi testati sunt intocmite de sefii ierarhici si vor fi transmise clinicii prin intermediul cabinetului medical din TVR, salariatii urmand sa se programeze individual.- Recomandarea medicala este ca pacientul sa fie testat dupa 5-7 zile de la contactul cu persoana la care virusul a fost declarat pozitiv, iar rezultatele vor fi eliberate in cel mult 72 de ore din momentul in care probele ajung in laborator.Tot paginademedia.ro scrie si despre schimbari la nivelul grilei de programe, citand comunicatul institutiei: "Avand in vedere contextul epidemiologic general actual si situatia speciala creata de aparitia unui caz pozitiv in TVR, cu afectarea activitatii Directiei Stiri, prin masurile obligatorii de izolare care se impun a fi luate in legatura cu contactii directi, grilele de programe TVR 1 si TVR 2 au fost modificate pentru perioada 11 - 25 iulie 2020".Postul TVR 1:- Telejurnal Matinal intr-un format redus din 13 iulie si pana pe 24 iulie TVR 1, intervalul orar 7.00-9.00- De la ora 9.00, Jurnal Regional, cu o durata de o ora, realizat de statiile locale- De la ora 10.00, intra documentarul Chipurile Romaniei, realizat de britanicul Charlie Ottley, in locul emisiunii Ca'n Viata- Sambata, 18 si 25 iulie, va fi pe post documentarul turistic Frumusetile Tarii Galilor, in locul emisiunilor Cooltura si Lumea Azi.Postul TVR 2:- In perioada 11-24 iulie, de luni pana vineri, TVR 2 va difuza, in simulcast cu TVR 1, Telejurnalul de la ora 14.00- De la ora 12.00, de luni pana vineri, TVR 2 va difuza documentarul Doar Sa Gustati.