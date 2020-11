Angela Merkel ii pregateste pe germani pentru masuri mai stricte anti-COVID-19

Restaurantele, barurile si alte locuri publice din Germania au fost inchise de la inceputul lunii noiembrie si au fost impuse masuri de distantare fizica mai stricte, pentru a limita numarul cazurilor de COVID-19, dupa o recrudescenta a epidemiei in octombrie."Cetatenii ar trebui sa primeasca un raspuns unificat, un raspuns comun de la guvernul federal si guvernele landurilor. De fapt, ei au dreptul la asta. De aceasta data lucram din greu in aceasta privinta", a subliniat Merkel.La cea mai recenta intalnire cu reprezentantii landurilor, cancelarul Angela Merkel a dorit sa puna in practica masuri mai dure pentru a limita raspandirea pandemiei, dar nu a reusit din cauza opozitiei landurilor, care dispun de un grad ridicat de autonomie in elaborarea politicilor de sanatate.