Anghel Iordanescu are simptome de COVID-19. Fiica fostului selectionar, izolata impreuna cu tatal ei. "Initial se gandise ca poate a racit"

Anghel Iordanescu se simte bine, insa el si fiica sa s-au autoizolat

"Din fericire, nu pot sa confirm vestea asta. S-a simtit rau acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simtit rau, in sensul ca l-a durut capul destul de tare si noaptea a facut si un pic de temperatura. A decis sa mearga si sa-si faca toate analizele. Asteptam raspunsul la toate analizele, este sub observatie, sub control, i-a luat sange, i-a facut si testul", a declarat Edi Iordanescu la Digisport "Mama a fost plecata ceva timp de acasa, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost intr-un concediu. Tata a ramas in Bucuresti, urma sa plece impreuna, dar am preferat toti sa avem grija, sa fim precauti, iar ei stau separat fata de noi restul.Ideea este ca in prima faza nu s-a gandit la asta. Ulterior s-a gandit sa elimine scenariul asta si a facut testul. Initial se gandise la alte lucruri, ca poate a racit. Sper sa fie totul ok si sa nu fie probleme", a declarat Edi Iordanescu, la Digi Sport Matinal.Si Maria Iordanescu, fiica fostului selectionar, s-a autoizolat, dupa ce a manifestat simptome asemanatoare celor ale coronavirusului."M-am testat ieri (n.r. - 20 august) si nu am primit rezultatul. Nu am gust si miros, in rest ma simt foarte bine. Nu am facut febra, absolut nimic. Eu m-am autoizolat, la fel si tata. Incercam sa ii protejam pe cei din jur", a declarat Maria Iordanescu, conform GSP care citeaza Antenasport.Pe 17 august, Anghel Iordanescu a fost prezent la evenimentul prin care Gabriela Firea isi anunta lista de consilieri pentru alegerile locale din septembrie. In aceeasi incapare s-au aflat nume importante din sportul romanesc, cum ar fi Dumitru Dragomir Cornel Dinu , Daniel Pancu sau Elisabeta Lipa , alaturi de Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.