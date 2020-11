Anglia intra in al doilea lockdown

Dupa patru ore de dezbateri, parlamentarii britanici au aprobat, cu 516 voturi pentru si 38 de voturi impotriva, planul prezentat de premierul Boris Johnson Incepand de joi, ora 00:00 GMT, toate magazinele neesentiale, barurile si restaurantele din Anglia vor fi inchise pana la 2 decembrie, cand noul lockdown expira in mod automat.Scolile, colegiile si universitatile vor ramane deschise si este incurajat lucrul in regim de telemunca.Oamenii isi vor putea parasi locuintele cu un motiv intemeiat, printre care consultatii medicale, deplasarea catre locul de munca sau cumpararea de alimente. De asemenea, activitatile fizice sunt permise in spatii deschise, ca si intalnirile cu familia sau prietenii cu conditia respectarii regulilor de distantare fizica.Celelalte componente ale Regatului Unit - Scotia,Tara Galilor si Irlanda de Nord - au propriile lor politici si in ultimele saptamani au introdus restrictii mai dure cu privire la limitarea raspandirii COVID-19.Regatul Unit a raportat miercuri un numar total de 47.742 de decese cauzate de COVID-19, dintre care 492 in ultimele 24 de ore, cea mai mare valoare a acestui indicator de la jumatatea lunii martie.