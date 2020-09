ANP: 11 angajati ai sistemului administratiei penitenciare, infectati cu COVID-19 in ultima saptamana

"In intervalul 04-10.09.2020 au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. Totalul cazurilor active in prezent este de 22 - numar ce nu ridica dificultati pentru buna desfasurare a misiunilor specifice unitatilor subordonate. Referitor la persoanele private de libertate, precizam ca verificarile efectuate constant pe linie medicala nu au relevat existenta unor simptome specifice COVID-19", potrivit unui comunicat al ANP, transmis, joi, AGERPRES.In continuare, unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor promoveaza conduita de preventie stabilita prin Planul de masuri pentru sistemul penitenciar , dupa incetarea starii de urgenta.