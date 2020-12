Imunologul Anthony Fauci, consilier in administratiile Trump si Biden, s-a vaccinat impotriva COVID-19

"Este un gest simbolic pentru restul tarii, pentru a arata ca eu sunt extrem de increzator in siguranta si eficienta acestui vaccin. Vreau sa ii incurajez pe toti cei care au posibilitatea de a fi vaccinati sa faca acest lucru", a declarat Anthony Fauci, in varsta de 79 de ani.Specialistul american este una dintre primele persoane din lume care au primit, in fata camerelor de luat vederi, o doza a vaccinului Moderna, dezvoltat de aceasta companie de biotehnologie in parteneriat cu Institutul National de Alergii si Boli Infectioase (NIAID) din Statele Unite.Anthony Fauci este directorul NIAID din anul 1984.Vaccinul Moderna a fost autorizat vineri in Statele Unite.Joe Biden, care isi va prelua mandatul de presedinte pe 20 ianuarie, a anuntat recent ca il va numi pe Anthony Fauci in functia de consilier principal in combaterea pandemiei de COVID-19.Personalitate apreciata de numerosi americani inca de la inceputul pandemiei si obisnuit cu platourile de televiziune, unde a repetat fara incetare utilitatea masurilor sanitare si a respectarii normelor de distantare fizica, Anthony Fauci este deja membru al celulei de criza infiintate la Casa Alba.Insa Donald Trump si-a exprimat de mai multe ori supararea in urma recomandarilor repetate de celebrul imunolog si fata de care s-a distantat adeseori."Oamenii s-au plictist sa mai auda de COVID", declara presedintele american la jumatatea lunii octombrie. "Oamenii spun: 'lasati-ne in pace'. S-au saturat. S-au saturat sa ii mai auda vorbind pe Fauci si pe toti acei idioti. Acest om este un dezastru", a adaugat Donald Trump.Citeste si: Elvetia incepe distribuirea vaccinului contra COVID-19. Cine are prioritate