Anuntul facut de directorul BioNTech: "Vaccinul poate pune capat pandemiei de coronavirus"

"Daca intrebarea este daca putem opri aceasta pandemie cu acest vaccin, atunci raspunsul meu este: da. Cred ca si doar protectia fata de infectiile simptomatice va avea un efecet dramatic", a declarat Ugur Sahin, directorul executiv al BioNTech.Compania germana BioNTech si gigantul farmaceutic american Pfizer au anuntat, luni 9 noiembrie, printr-un comunicat de presa, ca potentialul lor vaccin dezvoltat in comun a depasit asteptarile in studiile esentiale de faza 3, dovedindu-se eficient in proportie de 90% in ceea ce priveste impiedicarea oamenilor de a se imbolnavi.Cu toate acestea, lipsa seturilor complete de date din studiile in curs a lasat fara raspuns intrebarea daca vaccinul este eficient si pentru cei cu infectii asimptomatice, potrivit The Guardian.Ugur Sahin a mai spus ca pana la primirea rezultatelor studiilor de luni, nu era sigur daca vaccinul sau va declansa o reactie suficient de puternica din partea sistemului imunitar uman.BioNTech, o companie fondata in 2008 de oamenii de stiinta germani si cuplul casatorit Sahin si Ozlem Tureci, precum si oncologul austriac Christoph Huber, si-a dezvoltat vaccinul cu o metoda experimentala cunoscuta sub numele de ARNm.