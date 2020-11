Anuntul referitor la vaccinul dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 a declansat un val de optimism in intreaga lume

Restrictii in Europa

Deocamdata nu este clar daca vaccinul ofera imunitate de lunga durata. Insa, anuntul a starnit imediat un val de optimism si o crestere a pietelor bursiere mondiale, la doar zece luni dupa secventierea genomului noului coronavirus, considerata o importanta reusita stiintifica.Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca anuntul este "incurajator", salutand intr-un mesaj publicat pe Twitter "o inovatie si o colaborare stiintifica fara precedent pentru a pune capat pandemiei!".Presedintele american Donald Trump a salutat o "veste excelenta". Joe Biden , care il va inlocui pe Donald Trump la Casa Alba pe 20 ianuarie, a evocat un semnal de "speranta".Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, amanate in acest an din cauza pandemiei, au declarat marti ca succesul anuntat reprezinta o "usurare", chiar daca au decis sa continue deocamdata pregatirile pentru Jocurile Olimpice, reprogramate pentru vara viitoare, intr-un scenariu fara vaccin.Potrivit Pfizer si partenerului sau german BioNTech, vaccinul lor, administrat in doua doze la trei saptamani distanta, este "90% eficient", conform rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat pe scara larga, aflat inca in desfasurare, si care nu au fost detaliate. Acest vaccin a redus riscul de imbolnavire cu 90% in cadrul grupului vaccinat, comparativ cu grupul placebo.Pentru americani, care au precomandat 100 de milioane de doze, acest fapt inseamna ca primele vaccinari ar putea incepe inainte de sfarsitul anului, conditia fiind aceea ca siguranta vaccinului sa fie confirmata pana saptamana viitoare. Pfizer a planificat sa depuna o solicitare de autorizare la Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite, care va decide daca vaccinul este sigur si eficient.Distribuirea vaccinului va deveni doar "o chestiune de cateva saptamani", a declarat pentru postul Fox News Alex Azar, secretar pentru Sanatate din administratia Donald Trump, in contextul in care presedintele american in exercitiu a facut din dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID-19 elementul-cheie al reactiei guvernului american in fata crizei sanitare actuale.In Uniunea Europeana, care a preachizitionat 200 de milioane de doze si negociaza inca alte 100 de milioane de doze, vaccinul Pfizer ar putea deveni disponibil "la inceputul anului 2021", potrivit unei surse europene.Alte tari, precum Japonia, Canada si Regatul Unit al Marii Britanii, au plasat, de asemenea, comenzi la Pfizer, iar cererea initiala va depasi cu siguranta oferta, Pfizer estimand ca va putea sa produca 50 de milioane de doze in 2020 si 1,3 miliarde de doze anul viitor.ONG-urile s-au aratat ingrijorate de cateva luni cu privire la riscul de monopolizare a dozelor de catre tarile bogate, precum si de pretul cu care Pfizer va comercializa noul vaccin. "Vaccinul va fi eficient in procent de 0% pentru persoanele care nu au mijloacele necesare pentru a-l achizitiona", a declarat Robin Guittard, purtatorul de cuvant al organizatiei Oxfam France.Un alt vaccin experimental, dezvoltat de compania americana Moderna si ale carui rezultate sunt asteptate in urmatoarele saptamani, utilizeaza aceeasi tehnologie noua, bazata pe ARN messenger.In plus, omenirea intreaga asteapta rezultatele unui alt vaccin aflat in stadiu foarte avansat de testare, dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford.Pe de alta parte, vaccinul candidat CoronaVac, produs de laboratorul chinez Sinovac Biotech, a suferit o sistare - autoritatea sanitara braziliana a anuntat in noaptea de luni spre marti ca a suspendat testele clinice dupa constatarea "unui incident grav" in cazul unui voluntar. Reprezentantii Sinovac Biotech s-au declarat exprimat marti "increzatori in siguranta vaccinului", afirmand intr-un comunicat o ca incidentul "nu are legatura" cu vaccinul. Agentia nationala braziliana de supraveghere sanitara (ANVISA) nu a oferit detalii cu privire la cele intamplate, dar a declarat ca astfel de incidente ar putea include decesul.Statele Unite si-au doborat cateva zile la rand propriul record legat de numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, depasind cu mult pragul de 100.000 pe zi. Luni, Statele Unite au ajuns la 10 milioane de cazuri confirmate in mod oficial. Peste 238.000 de locuitori din aceasta tara au fost declarati decedati din cauza virusului, insa autoritatile sanitare estimeaza ca bilantul real depaseste cu mult pragul de 300.000 de victime In total, peste 50,3 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost detectate in intreaga lume incepand din luna decembrie, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza unor surse oficiale.In Europa, unde s-au inregistrat peste 12,7 milioane de cazuri, Portugalia a intrat luni in stare de urgenta sanitara, cu o serie de masuri printre care se numara interdictia de circulatie pe timpul noptii in cea mai mare parte a tarii.In cele mai multe tari din Europa au fost impuse diferite masuri de izolare sau de interzicere a circulatiei pe timp de noapte.Romania a adoptat o interdictie de circulatie nocturna, aminteste AFP, iar Ungaria a anuntat o carantina partiala incepand de miercuri si limitarea circulatiei intre orele 20:00 si 05:00.In Franta, al doilea val progreseaza mai putin rapid, in special in regiunea Parisului, la zece zile dupa debutul carantinei.In Italia, situatia epidemica este "in mare parte scapata de sub control", potrivit medicilor italieni, care solicita Guvernului de la Roma sa declare fara intarziere "carantina totala".Noul coronavirus continua sa faca victime si printre personalitati - Saeb Erekat, secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), a murit marti din cauza maladiei COVID-19, la varsta de 65 de ani.