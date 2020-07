Anunturile cu produse care pretind ca previn sau vindeca infectarea cu COVID-19 au fost inlaturate de pe principalele platforme online, in urma verificarilor Comisiei Europene

"Comisia Europeana si autoritatile #UE pentru protectia consumatorilor efectueaza verificari pentru a proteja consumatorii de inselatorii online. Prin cooperarea dintre autoritatile #UE si principalii actori ai pietelor digitale, anunturile legate de produse care pretind ca previn sau vindeca infectarea cu COVID-19 au fost inlaturate de pe principalele platforme online", scrie, vineri, Tomac pe Facebook Potrivit liderului PMP, " Google a raportat blocarea sau eliminarea a peste 200 de milioane de anunturi legate de coronavirus la nivel mondial in ultimele luni, eBay a raportat blocarea sau eliminarea a peste 31 de milioane de listari care au incalcat politicile lor privind coronavirusul, iar Facebook a declarat eliminarea a cel putin 2,3 milioane de parti de continut de pe Facebook si Instagram legate de coronavirus la nivel global, 27.000 fiind eliminate in UE in luna mai".