APADOR-CH: Patru lacune grave ale noii legi privind carantina si izolarea

"Guvernul legifereaza in continuare heirupist si opac, desi nu mai suntem in stare de urgenta. In loc sa puna proiectele in dezbatere publica, cum prevede legea, Guvernul le adopta de capul lui si apoi se plange ca ii invalideaza Curtea Constitutionala actele", a transmis, luni, APADOR-CH.Organizatia acuza ca proiectul de lege privind noile masuri de carantina si izolare in caz de boli contagioase a fost disponibil pentru consultare abia dupa adoptare, desi Legea 52/2003, a transparentei decizionale, prevede obligativitatea dezbaterii publice in astfel de cazuri."In lumina ultimelor esecuri de reglementare, suferite de executiv la CCR , ar fi fost intelept si chiar legal ca proiectul adoptat astazi, fara ca nimeni sa-l vada inainte de sedinta de Guvern, sa fie postat in dezbatere publica timp de cateva zile, astfel incat societatea civila si poate unii specialisti in legislatie sa vina cu idei de imbunatatire a proiectului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi contestat ulterior", a mai transmis organizatia.APADOR-CH a sesizat cateva lacune ale legii:E adevarat ca durata imbolnavirii nu poate fi cunoscuta dinainte, insa nici in cazul starii de urgenta nu se poate sti de la inceput cat va dura, dar in lege este prevazut un termen fix pe care-l poate avea, cu posibilitatea de a prelungi acel termen sau de a inceta masura inainte de termen, daca nu mai este nevoie de ea;. E nevoie de un act clar emis pentru fiecare persoana vizata, in care sa se prevada: data (eventual si ora), emitentul actului, numele persoanei vizate, masura luata, motivarea luarii acestei masuri, durata masurii, cai de atac "Asociatia considera ca balbele de legiferare din perioada pandemiei, regulile concepute pe repede inainte fara o gandire strategica, stau la baza situatiei in care ne aflam acum, cand persoane infectate cu Covid 19 sunt eliberate din spitale, fara posibilitate de monitorizare, in timp ce altora, care se simt rau, le este frica sa se prezinte la spital, ca sa nu fie internate abuziv. Carantina si izolarea in caz de boli contagioase au nevoie de un cadru legal bine fundamentat, ce se va aplica oricand, pe termen lung, afecteaza drepturile si libertatile cetatenilor si nu trebuie tratat doar ca o replica tafnoasa data de un executiv grabit unei Curti Constitutionale pe care o considera ostila", a mai transmis organizatia.Proiectul de lege privind carantina a fost aprobat in Guvern, iar ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a afirmat ca spera sa fie adoptat in regim de urgenta de catre Parlament.Citeste si: