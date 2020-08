Semnatari apelului sunt 18 teatre independente care definesc fenomenul artei independente precum Apollo111 Teatrul (Bucuresti);Asociatia Teatrala Shoshin (Cluj-Napoca); Asociatia Teatrul de Arta Bucuresti; Aualeu (Timisoara); Centrul de Teatru Educational Replika (Bucuresti); Green Hours jazz&theatre-cafe & Teatrul LUNI (Bucuresti); Grivita 53 (Bucuresti; Linotip - Centru Independent Coregrafic (Bucuresti); REACTOR de creatie si experiment (Cluj-Napoca);Teatrul Act (Bucuresti); Teatrul Apropo (Bucuresti); Teatrul arte dell Anima (Bucuresti); Godot Cafe Teatru (Bucuresti); In Culise (Bucuresti); Teatrul Recul (Bucuresti); unteatru (Bucuresti); Visssual (Brasov); WASP Working Art Space and Production (WASP Studios si Asociatia 4Culture - Bucuresti); ZIZ - Art and Social Area (Cluj-Napoca)."Apel pentru salvarea teatrelor independente si a unui sector cultural esential pentru viitorul Romaniei!Sectorul independent romanesc al artelor performative se afla in pericol de disparitie!Zeci de spatii culturale independente si mii de artisti si lucratori culturali independenti din toata tara risca sa ramana fara venituri si in imposibilitatea de a-si continua activitatea si de a se auto sustine. Lipsa de implicare a autoritatilor in sprijinirea spatiilor culturale independente in urmatorul an ar demonstra o grava neintelegere a rolului esential pe care acestea il joaca in prezentul si viitorul cultural al Romaniei. Viitorul e incert, dar fara cultura viitorul nu exista!", se arata in comunicat.Semnatarii apelului atrag atentia asupra faptului ca blocarea activitatii cu publicul din ultimele sase luni, reglementarile sanitare necesare, "care vor injumatati locurile din salile de spectacole, precum si lipsa masurilor concrete de sprijin venite din partea autoritatilor pun teatrele independente din toata tara in imposibilitatea continuarii activitatii. Spatiile independente pentru arte performative isi autofinanteaza activitatea si cheltuielile (productie de spectacole, plata chiriei pentru spatiu si a abonamentelor la utilitati, plata salariilor etc.) in principal prin vanzarea de bilete la spectacole. Acestea nu beneficiaza de bugete de la Stat, dar sunt, de 30 de ani, locul inovatiei artistice care aliniaza Romania la cultura europeana si, in acelasi timp, aduc contributii la bugetul de stat (prin achitarea tuturor taxelor aferente desfasurarii unei activitati culturale) si la ocuparea unei parti importante a fortei de munca tinere din sector".De asemenea, in apel se mai arata ca "In luna martie, cand pandemia SARS-CoV-2 a fortat intreaga lume sa isi inchida usile, sectorul cultural independent era oricum precarizat si fragilizat, in ciuda aportului consistent la evolutia economico-sociala a Romaniei. Pandemia a acutizat conditiile problematice de munca, insecuritatea persistenta, si a accentuat inechitatile cu care se confrunta scena artistica independenta. Proiectele culturale initiate de sectorul privat - reprezentat de asociatii, fundatii, PFA-uri si firme private SRL - au fost si sunt relevante pe mai multe paliere socio-culturale: au oferit acces la reprezentare si educatie culturala in zone defavorizate, au creat cadre de interventie sociala cu rol hotarator in dezvoltarea unor comunitati, au structurat activitati culturale variate pentru categorii de public nou, au realizat studii de cercetare si au dezvoltat politici culturale, au inovat sectorul cultural prin proiecte si programe care au compensat oferta institutiilor publice. Sectorul independent reprezinta cultura contemporana din Romania la nivel international, prin proiecte europene multi-anuale si prin participarea la festivaluri si platforme precum Europa Creativa, Festivalul Europalia, Sezonul Romania-Franta 2019, printre altele"."Reprezentanti ai spatiilor independente pentru arte performative din toata tara facem un apel public catre autoritati - Guvernul Romaniei, Ministerul Culturii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene Romania, Primarii si Prefecturi - cerandu-le sprijinul financiar concret pentru urmatorul an, care se va dovedi definitor pentru peisajul cultural. Cunoastem si sustinem necesitatea regulilor sanitare pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, le respectam si promovam activ respectarea lor. Insa, in conditiile in care, pentru a evita raspandirea virusului, vom relua reprezentatiile ocupand doar jumatate din capacitatea salilor de spectacole, venitul obtinut din vanzarea de bilete se va injumatati si ne vom vedea in imposibilitatea achitarii cheltuielilor necesare continuarii activitatii.Spre deosebire de teatrele si institutiile culturale de stat, care beneficiaza de bugete pentru productii, spatii, utilitati, salarii etc. si pentru care reluarea reprezentatiilor la interior, cu distantare fizica, nu ar avea consecinte asupra continuarii activitatii, pentru spatiile culturale independente consecintele ar fi devastatoare.Atragem atentia ca, fara implicarea autoritatilor in sustinerea financiara a spatiilor independente pe toata perioada restrictiilor si a reducerii drastice a numarului de spectatori in salile de spectacole, sectorul nostru va disparea, iar golul cultural pe care acesta il va lasa nu va putea fi recuperat. De aceea, cerem autoritatilor sprijin financiar. Demersul nostru va fi oficializat printr-o serie de propuneri concrete trimise catre acestea. Speram ca apelul nostru sa fie ascultat si sa primeasca un raspuns. Lipsa acestuia ar fi o dovada de nepasare, o greseala care nu ar face decat sa condamne la disparitie un sector cultural esential care, pana acum, a adus statului si societatii doar beneficii".