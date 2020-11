Apelul disperat al unui doctor detasat intr-o sectie COVID-19: Am fost devastata vazand cu ochii mei acest cosmar. Astept mobilizare, asa cum am facut eu, pentru a ajuta sectiile in criza

"Astazi am fost detasata medic in Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, sectia Medicina Interna Covid. Nu a existat nici o clipa de ezitare in gestul meu de a ajuta, mai ales cand am inteles amploarea problemei. Pana la urma totul se reduce la a ajuta. Teroarea si frica fata de infectia Covid19 a cuprins inca de la inceput angajatii din sistemul sanitar, poate pe buna dreptate, din neincredere, neinformare sau pur si simplu frica de moarte", scrie pe Facebook Raluca Mihaela Bercea.Doctorul precizeaza ca este nevoie de mobilizarea mai multor medici din specializarile de medicina interna, pneumologie, boli infectioase si ATI. In plus, in conditii de criza se resimte tot mai acut lipsa fortei de munca din sistemul sanitar."Astazi este momentul in care medicii, din specialitatile medicina interna, pneumologie, boli infectioase, ATI trebuie sa se mobilizeze mai mult ca niciodata. Marele neajuns a sistemului medical romanesc, lipsa sursei umane, este acum mai mult ca niciodata, o problema acuta. In sectia Covid din SJUP am gasit doi medici internisti, entuziasti, implicati, tineri, cu dorinta de a ajuta. Sunt doctori care pleaca acasa seara dupa ce o zi intreaga ingrijesc pacienti cu infectie Covid. S-au organizat 105 paturi, remarcabil pana aici, dar in ciuda apelului la mobilizare lansat de manager catre celelalte sectii,cu multiple comorbiditati pe oxigen sau pe ventilatie cu masca, cu prognostic redus, cu atat mai redus cu cat personalul medical este foarte putin, iar sectiile exterioare au semnificativ mai putini pacienti in stare mult mai buna", explica Bercea.Doctorul explica ca legea carantinei prevede ca se pot angaja cadre medicale fara concurs sau pot fi detasate acolo unde este nevoie. Detasarile se fac cu acordul persoanei in cauza. Daca persoana nu isi da acordul, in conditiile acestei legi, tot poate fi detasata acolo unde este nevoie, pentru o perioada de cel mult 30 zile.Medicul face un apel catre colegii sai sa ajute sectiile COVID-19 aflate in situatii limita si sa ceara detasare acolo unde este nevoie de personal."De ce explic acest lucru? Pentru ca urmeaza sa fac un apel la umanitate. Solicit colegilor din specialitatile mentionate sa nu uite ca inainte de toate sunt oameni, ca pot fi chiar ei sau familiile lor in acel izolator UPU unde sunt pacienti gravi care asteapta o mana de ajutor, unde personalul nu mai face fata, unde bolnavii zac zile in sir, nu din rea vointa cadrelor medicale, ci din cauza ca sunt foarte putini, iar pacienti cu Covid in stare grava din ce in ce mai multi. Astazi am fost devastata vazand cu ochii mei acest cosmar, sa vad privirile deznadajduite ale pacientilor, dar si a personalului medical. Si mai, ca un juramant al lui Hipocrat spus cu atata mandrie si entuziasm la finalul facultatii astazi cere a fi urmat. Astept mobilizare, asa cum am facut eu, catre a ajuta sectiile Covid in criza. O luna, o saptamana, o zi, cat se poate...", a mai scris Bercea.